Стало відомо, як батько Майлі Сайрус переживає скандальне розлучення

Біллі Рей Сайрус та Firerose прожили у шлюбі близько пів року. Знаменита донька Біллі Рея Сайруса його не підтримує.

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62-річний американський музикант Біллі Рей Сайрус "щасливий, що розлучився" зі своєю дружиною Firerose (уроджена Джоанна Роуз Ходжес), 36, і хоча він вважає, що процес розлучення "дратує", батько Майлі Сайрус зосереджений на тому, щоб залишити "всю драму в минулому". Про це пише People.

Артист вважає, що його третій шлюб "був шахрайством" і "вважає себе щасливим, що він все зрозумів".

Артист "щасливий" і "поживає добре", тому що він з близькими друзями та чудово спілкується зі своєю дочкою Ноа, на відміну від іншої доньки Майлі, яка навіть не відвідала його весілля восени 2023 року.

Біллі Рей Сайрус та Firerose Фото: firerose/instagram

Останні новини про Сайруса з’явилися через кілька днів після того, як австралійська співачка висунула низку звинувачень на його адресу в інтерв’ю, заявивши, що він зробив усе можливе, щоб контролювати її.

Firerose розповіла, що "Біллі мав дуже суворі правила", за якими він хотів, щоб вона жила, включаючи заборону, щоб її друзі та родичі відвідували їх удома, а також контролювати її спілкування.

Біллі Рей Сайрус та Firerose Фото: Instagram Billy Ray Cyrus

"Мені дозволяли ходити лише до місцевого мануального терапевта і дозволяли раз на місяць робити собі нігті", — зізналася третя дружина Біллі Рея Сайруса.

Firerose — третя дружина батька Майлі Сайрус. У 1986 році Біллі Рей Сайрус одружився з Катрін Смайл, проте 1991 року їхній шлюб розпався. У них є син Крістофер Коді.

Другою дружиною артиста стала актриса Тіш Фінлі. Його прийомна дочка Бренді Сайрус теж стала акторкою, рідна спадкоємиця Майлі Сайрус — акторкою і співачкою, а прийомний син Трейс — музикантом у складі гурту "Metro Station". Також у колишньої пари є син Брейсон і дочка Ноа Сайрус, теж акторка і співачка. Тіш та Біллі розлучилися у 2022 році.

Майлі Сайрус з батьком Фото: Getty

Нагадаємо, Майлі Сайрус повторила свій кліп у рекламному кампейні.

Також Фокус писав про звинувачення Біллі Рея Сайруса в психологічному насильстві.