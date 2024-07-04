Не просто интрижка: что происходит между Джиджи Хадид и Брэдли Купером
Впервые о романе звезды подиумов и голливудского актера стало известно осенью 2023 года. Они воспитывают детей от предыдущих отношений и строят совместную историю.
Отношения актера Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид "прогрессировали" и "стали серьезнее". Об этом пишет People.
49-летний Брэдли и 29-летняя Джиджи впервые вызвали слухи об отношениях в октябре 2023 года, и с тех пор их роман перерос в "полноценные отношения".
Источник рассказал изданию, что звезда глянца "очень счастлива" с Купером, и что, несмотря на напряженный график, они "успевают проводить время вместе и наслаждаются друг другом".
"Я не был уверен, что это что-то другое, чем случайная интрижка, когда это началось, но оно стало серьезнее", — рассказывает инсайдер.
Как известно, модель палестинского происхождения восхищалась актером и была "влюблена" в него еще до того, как они начали встречаться. А познакомила влюбленных бывшая девушка Купера, модель Ирина Шейк. У них подрастает семилетняя дочь Лея.
"У них был крепкий старт, и оттуда он развивался. Каждый восхищается успехом другого", — добавил источник.
Инсайдер также заявил, что пара "разговаривает о серьезных вещах", но также "много шутит" и "сделала свои отношения приоритетом в своей насыщенной жизни".
Джиджи Хадид также воспитывает трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.
Напомним, Джиджи Хадид показала редкие фото единственной дочери.
Также Фокус писал об особых вечеринках, которые организовывают Брэд Питт и Брэдли Купер для своих девушек.