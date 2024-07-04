Не просто интрижка: что происходит между Джиджи Хадид и Брэдли Купером

Впервые о романе звезды подиумов и голливудского актера стало известно осенью 2023 года. Они воспитывают детей от предыдущих отношений и строят совместную историю.

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Отношения актера Брэдли Купера и супермодели Джиджи Хадид "прогрессировали" и "стали серьезнее". Об этом пишет People.

49-летний Брэдли и 29-летняя Джиджи впервые вызвали слухи об отношениях в октябре 2023 года, и с тех пор их роман перерос в "полноценные отношения".

Источник рассказал изданию, что звезда глянца "очень счастлива" с Купером, и что, несмотря на напряженный график, они "успевают проводить время вместе и наслаждаются друг другом".

"Я не был уверен, что это что-то другое, чем случайная интрижка, когда это началось, но оно стало серьезнее", — рассказывает инсайдер.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Как известно, модель палестинского происхождения восхищалась актером и была "влюблена" в него еще до того, как они начали встречаться. А познакомила влюбленных бывшая девушка Купера, модель Ирина Шейк. У них подрастает семилетняя дочь Лея.

"У них был крепкий старт, и оттуда он развивался. Каждый восхищается успехом другого", — добавил источник.

Инсайдер также заявил, что пара "разговаривает о серьезных вещах", но также "много шутит" и "сделала свои отношения приоритетом в своей насыщенной жизни".

Джиджи Хадид также воспитывает трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.

Брэдли Купер Фото: Getty Images

Напомним, Джиджи Хадид показала редкие фото единственной дочери.

Также Фокус писал об особых вечеринках, которые организовывают Брэд Питт и Брэдли Купер для своих девушек.