Не просто інтрижка: що відбувається між Джіджі Хадід та Бредлі Купером

Уперше про роман зірки подіумів та голлівудського актора стало відомо восени 2023 року. Вони виховують дітей від попередніх стосунків та будують спільну історію.

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Стосунки актора Бредлі Купера та супермоделі Джіджі Хадід "прогресували" та "стали серйознішими". Про це пише People.

49-річний Бредлі та 29-річна Джіджі вперше викликали чутки про стосунки у жовтні 2023 року, і відтоді їхній роман переріс у "повноцінні стосунки".

Джерело розповіло виданню, що зірка глянцю "дуже щаслива" з Купером, і що, попри напружений графік, вони "встигають проводити час разом і насолоджуються одне одним".

"Я не був впевнений, що це щось інше, ніж випадкова інтрижка, коли це почалося, але воно стало серйознішим", — розповідає інсайдер.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Як відомо, модель палестинського походження захоплювалася актором і була "закохана" в нього ще до того, як вони почали зустрічатися. А познайомила закоханих колишня дівчина Купера, модель Ірина Шейк. У них підростає семирічна донька Лея.

"У них був міцний старт, і звідти він розвивався. Кожен захоплюється успіхом іншого", — додало джерело.

Інсайдер також заявив, що пара "розмовляє про серйозні речі", але також "багато жартує" і "зробила свої стосунки пріоритетом у своєму насиченому житті".

Джіджі Хадід виховує трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка.

Бредлі Купер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джіджі Хадід показала рідкісні фото єдиної доньки.

Також Фокус писав про особливі вечірки, які організовують Бред Пітт та Бредлі Купер для своїх дівчат.