5 июля 2024 года: Афанасьев день — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать после обеда и долго спать.

Related video

Что случилось 5 июля?

Сегодня православная церковь почитает память святого Афанасия Афонского, который жил в Х веке. Именно он основал первый и главный монастырь на горе Афон, из-за чего его значение для православных является большим.

Что нельзя делать 5 июля:

работать после обеда;

долго спать;

ходить ночью по незнакомым местам.

Народные приметы и поверья:

луна быстро плывет по небу — к большому урожаю;

луна светит ярко — к сухой и теплой осени;

луна рогами вверх — зима будет холодной;

утром на небе радуга — к дождю, вечером – к солнечной погоде.

День Ангела празднуют:

Сергей, Варвара, Елизавета, Анна.

Родились 5 июля:

1997 год — украинский общественный деятель, журналист, участник русско-украинской войны Роман Ратушный.

Также в этот день:

1439 год — на Флорентийском соборе митрополит Киевский с греческим архиепископом подписывают церковную унию об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы;

1841 год — Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство;

1941 год — в Кракове немецкая полиция арестовала и депортировала в Берлин проводника Организации Украинских Националистов Степана Бандеру;

1946 год — впервые показали людям купальник-бикини;

1965 год — в г. Киеве начинают строительство нового жилого массива Оболонь;

1985 год — Сергей Бубка побеждает на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см;

2014 год — украинские войска освобождают город Краматорск и город Славянск от боевиков "ДНР".

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года