5 июля 2024 года: Афанасьев день — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать после обеда и долго спать.
Что случилось 5 июля?
Сегодня православная церковь почитает память святого Афанасия Афонского, который жил в Х веке. Именно он основал первый и главный монастырь на горе Афон, из-за чего его значение для православных является большим.
Что нельзя делать 5 июля:
- работать после обеда;
- долго спать;
- ходить ночью по незнакомым местам.
Народные приметы и поверья:
- луна быстро плывет по небу — к большому урожаю;
- луна светит ярко — к сухой и теплой осени;
- луна рогами вверх — зима будет холодной;
- утром на небе радуга — к дождю, вечером – к солнечной погоде.
День Ангела празднуют:
Сергей, Варвара, Елизавета, Анна.
Родились 5 июля:
1997 год — украинский общественный деятель, журналист, участник русско-украинской войны Роман Ратушный.
Также в этот день:
1439 год — на Флорентийском соборе митрополит Киевский с греческим архиепископом подписывают церковную унию об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы;
1841 год — Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство;
1941 год — в Кракове немецкая полиция арестовала и депортировала в Берлин проводника Организации Украинских Националистов Степана Бандеру;
1946 год — впервые показали людям купальник-бикини;
1965 год — в г. Киеве начинают строительство нового жилого массива Оболонь;
1985 год — Сергей Бубка побеждает на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см;
2014 год — украинские войска освобождают город Краматорск и город Славянск от боевиков "ДНР".
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года