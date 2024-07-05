5 липня 2024 року: Афанасіїв день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати після обіду і довго спати.
Що сталося 5 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Афонського, який жив у Х столітті. Саме він заснував перший і головний монастир на горі Афон, через що його значення для православних є великим.
Що не можна робити 5 липня:
- працювати після обіду;
- довго спати;
- ходити вночі незнайомими місцями.
Народні прикмети та повір'я:
- місяць швидко пливе по небу — до великого врожаю;
- місяць світить яскраво — до сухої і теплої осені;
- місяць рогами вгору — зима буде холодною;
- вранці на небі веселка — до дощу, ввечері — до сонячної погоди.
День Ангела святкують:
Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.
Народилися 5 липня:
1997 рік — український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни Роман Ратушний.
Також цього дня:
1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський з грецьким архієпископом підписують церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи;
1841 рік — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство;
1941 рік — у Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;
1946 рік — вперше показали людям купальник-бікіні;
1965 рік — у м. Києві починають будівництво нового житлового масиву Оболонь;
1985 рік — Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках із жердиною в Брюсселі з результатом 580 см;
2014 рік — українські війська звільняють місто Краматорськ і місто Слов'янськ від бойовиків "ДНР".
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