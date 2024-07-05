5 липня 2024 року: Афанасіїв день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати після обіду і довго спати.

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Що сталося 5 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Афонського, який жив у Х столітті. Саме він заснував перший і головний монастир на горі Афон, через що його значення для православних є великим.

Що не можна робити 5 липня:

працювати після обіду;

довго спати;

ходити вночі незнайомими місцями.

Народні прикмети та повір'я:

місяць швидко пливе по небу — до великого врожаю;

місяць світить яскраво — до сухої і теплої осені;

місяць рогами вгору — зима буде холодною;

вранці на небі веселка — до дощу, ввечері — до сонячної погоди.

День Ангела святкують:

Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.

Народилися 5 липня:

1997 рік — український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни Роман Ратушний.

Також цього дня:

1439 рік — на Флорентійському соборі митрополит Київський з грецьким архієпископом підписують церковну унію про об'єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи;

1841 рік — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство;

1941 рік — у Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1946 рік — вперше показали людям купальник-бікіні;

1965 рік — у м. Києві починають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1985 рік — Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках із жердиною в Брюсселі з результатом 580 см;

2014 рік — українські війська звільняють місто Краматорськ і місто Слов'янськ від бойовиків "ДНР".

Також Фокус писав церковний календар на липень 2024 року