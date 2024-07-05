Утолить жажду и не поправиться: 5 напитков, которые можно пить в жару

Летом важно следить за количеством потребляемой жидкости, чтобы быть активными и избежать обезвоживания. Но когда пытаетесь ограничить калории и добавленный сахар, важно знать о том, какие напитки, кроме воды помогут вам утолить жажду.

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Питьевая вода — самый очевидный и прямой способ восполнить водный баланс, но иногда нам просто хочется чего-то другого. К счастью, помимо воды, существует множество низкокалорийных, полезных напитков, которые могут дать вам свежесть и дополнительный вкус. Сертифицированный диетолог Бренда Брэслоу рассказала о том, какие напитки моно пить летом вместо воды, не принося вред фигуре. Об этом пишет MyNetDiary.

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Сельтерская вода

Фото: Freepik

Сельтерская вода может быть хорошей альтернативой обычной воде и отлично подходит для тех, кто любит газировку, но не хочет употреблять лишний сахар.

Налейте обычную или натурально ароматизированную сельтерскую воду со льдом, чтобы получить освежающий, полезный напиток. Разнообразьте ее вкус, добавив ломтик свежего лимона, лайма, апельсина, дыни или огурца. Храните кусочки фруктов или овощей в герметичном контейнере в холодильнике для быстрого добавления в сельтерскую воду. Или попробуйте добавить веточку свежей мяты или лаванды для усиления вкуса. Вы также можете разбавить 1/4 стакана натурального сока (около 25 калорий) в большом стакане сельтерской воды, чтобы получить ароматизированный напиток с минимальным количеством калорий.

Газированная природная минеральная вода

Предпочитаете более натуральный напиток? Тогда рассмотрите простую газированную минеральную воду, в которой газирование происходит от природных минералов, таких как соли и серные соединения, содержащиеся в природном источнике или в воде из скважины. Но помните о калориях в бутилированной минеральной воде с добавлением сока или сахара.

Теплый или холодный чай

Фото: Freepik

Теплый или холодный чай может быть успокаивающим, освежающим и увлажняющим. Для повышения уровня энергии попробуйте горячий или холодный черный, который содержит антиоксиданты. Если вы предпочитаете более мягкий кофеиновый вкус, то выбирайте зеленый чай. Если вы вообще не хотите употреблять кофеин, то выбирайте травяной или декофеинизированный чай. Многие травяные чаи имеют естественный сладкий или пикантный вкус без добавления сахара. Ищите мятные, имбирные и пряные травяные чайные смеси, они станут идеальным завершением обеда и помогут избежать нежелательных калорий от употребления высококалорийных десертов.

Низкокалорийные алкогольные напитки

Алкоголь может вызывать обезвоживание и содержать много калорий (7 калорий на грамм алкоголя). Но иногда холодный алкогольный напиток отлично освежает, поэтому нужно знать варианты с меньшим содержанием калорий. Смешанные напитки, приготовленные с использованием содовой и только одной порции алкоголя, будут менее калорийными, чем те, которые приготовлены с использованием сладких, высококалорийных напитков и нескольких порций алкоголя.

Добавление содовой или сельтерской воды в белое вино также может быть отличным низкокалорийным вариантом. Обязательно сочетайте употребление алкогольных напитков с равным количеством воды, чтобы избежать обезвоживания, особенно в жаркий летний день.

Горячий или холодный кофе

Фото: Freepik

Как и чай, кофе сам по себе не содержит калорий и богат антиоксидантами, но содержание кофеина в нем намного выше, чем в чае. Если вы хотите смягчить вкус кофе, добавьте цельное обезжиренное молоко, несладкое рисовое или миндальное молоко. Если вы покупаете кофе в ресторане или кофейне, то можете наслаждаться крепким вкусом кофе без добавок. Отказ от "взбитых сливок" экономит еще 70 калорий. Оставьте кофейные "десертные напитки" на день рождения или особый случай.

Напомним, 8 продуктов, которые практически не содержат калорий.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые виды чая могут творить чудеса с пищеварением благодаря своим ингредиентам

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.