6 июля 2024 года: Сисоя Великого — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя делать что-то в спешке и обижаться.
Что случилось 6 июля?
Сегодня православная церковь почитает память монаха-отшельника Сисоя Великого. Он учил людей смирению и проповедовал, что каждый может искренне покаяться в своих грехах, и Господь обязательно простит его. Поэтому считается, что сегодня можно и нужно каяться в своих грехах, молиться Богу о прощении.
Что нельзя делать 6 июля:
- делать что-то в спешке;
- обижаться на кого-то, не давать шанс на примирение;
- женщинам убирать в доме, можно только мужчинам;
- пренебрежительно относиться к животным и растениям.
Народные приметы и поверья:
- луна в тумане — к похолоданию;
- луна белого цвета – осадков ждать не стоит;
- листья начинают желтеть – осень будет ранней.
День ангела празднуют:
Андрей, Федор, Валентин, Антон, Анатолий, Глеб, Виктор, Александр, Ульяна, Юлия.
Родились 6 июля:
1946 год — Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001—2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша;
1975 год — 50 Cent (наст. имя Кертис Джексон), американский рэп-исполнитель, актер, продюсер;
1980 год — Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.
Также в этот день:
1439 год — подписана Флорентийская уния, заложившая основы создания греко-католической церкви;
1687 год — Исаак Ньютон опубликовал "Philosofiae naturalis principia mathematika", где изложены открытия в области прикладной математики, астрономии и физики;
1785 год — доллар стал национальной валютой США;
1957 год — знакомство Джона Леннона и Пола Маккартни;
1958 год — торжественное открытие Национального экспоцентра Украины ("ВДНХ").
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года