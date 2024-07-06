6 июля 2024 года: Сисоя Великого — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя делать что-то в спешке и обижаться.

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Что случилось 6 июля?

Сегодня православная церковь почитает память монаха-отшельника Сисоя Великого. Он учил людей смирению и проповедовал, что каждый может искренне покаяться в своих грехах, и Господь обязательно простит его. Поэтому считается, что сегодня можно и нужно каяться в своих грехах, молиться Богу о прощении.

Что нельзя делать 6 июля:

делать что-то в спешке;

обижаться на кого-то, не давать шанс на примирение;

женщинам убирать в доме, можно только мужчинам;

пренебрежительно относиться к животным и растениям.

Народные приметы и поверья:

луна в тумане — к похолоданию;

луна белого цвета – осадков ждать не стоит;

листья начинают желтеть – осень будет ранней.

День ангела празднуют:

Андрей, Федор, Валентин, Антон, Анатолий, Глеб, Виктор, Александр, Ульяна, Юлия.

Родились 6 июля:

1946 год — Джордж Буш-младший, 43-й президент США (2001—2009), сын 41-го президента США Джорджа Буша;

1975 год — 50 Cent (наст. имя Кертис Джексон), американский рэп-исполнитель, актер, продюсер;

1980 год — Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.

Также в этот день:

1439 год — подписана Флорентийская уния, заложившая основы создания греко-католической церкви;

1687 год — Исаак Ньютон опубликовал "Philosofiae naturalis principia mathematika", где изложены открытия в области прикладной математики, астрономии и физики;

1785 год — доллар стал национальной валютой США;

1957 год — знакомство Джона Леннона и Пола Маккартни;

1958 год — торжественное открытие Национального экспоцентра Украины ("ВДНХ").

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года