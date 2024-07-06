6 липня 2024 року: Сисоя Великого — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна робити щось поспіхом і ображатися.
Що сталося 6 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять ченця-пустельника Сисоя Великого. Він навчав людей смирення і проповідував, що кожен може щиро покаятися у своїх гріхах, і Господь обов'язково пробачить його. Тому вважається, що сьогодні можна і потрібно каятися у своїх гріхах, молитися Богу про прощення.
Що не можна робити 6 липня:
- робити щось поспіхом;
- ображатися на когось, не давати шанс на примирення;
- жінкам прибирати в будинку, можна тільки чоловікам;
- зневажливо ставитися до тварин і рослин.
Народні прикмети та повір'я:
- місяць у тумані — до похолодання;
- місяць білого кольору — опадів чекати не варто;
- листя починає жовтіти — осінь буде ранньою.
День ангела святкують:
Андрій, Федір, Валентин, Антон, Анатолій, Гліб, Віктор, Олександр, Уляна, Юлія.
Народилися 6 липня:
1946 рік — Джордж Буш-молодший, 43-й президент США (2001-2009), син 41-го президента США Джорджа Буша;
1975 рік — 50 Cent (наст. ім'я Кертіс Джексон), американський реп-виконавець, актор, продюсер;
1980 рік — Єва Грін, французька актриса кіно, театру і телебачення, модель.
Також цього дня:
1439 рік — підписано Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви;
1687 рік — Ісаак Ньютон опублікував "Philosofiae naturalis principia mathematika", де викладено відкриття в галузі прикладної математики, астрономії та фізики;
1785 рік — долар став національною валютою США;
1957 рік — знайомство Джона Леннона і Пола Маккартні;
1958 рік — урочисте відкриття Національного експоцентру України ("ВДНГ").
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