7 июля 2024 года: святых Фомы и Акакия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя носить украшения и стирать.

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Что случилось 7 июля?

Сегодня православная церковь почитает память святых Фомы и Акакия. Фома был состоятельным воином, но однажды посвятил себя Богу, стал монахом и поселился на Малевской горе в Лаконии, где боролся против многих соблазнов и смог покорить свое тело. Святой Акакий был послушником в монастыре и также посвятил свою жизнь служению Богу, отказавшись от мирских благ.

Что нельзя делать 7 июля:

носить украшения;

стирать;

отказывать в помощи;

сажать что-то.

Народные приметы и поверья:

начался дождь — это надолго;

если заготовить веники для бани, то они будут обладать особой силой.

День ангела празднуют:

Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Сергей, Фома.

Родились в этот день:

1304 год — Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса;

1968 год — Юлия Мостовая, украинская журналистка.

Также в этот день:

1534 год — в Кембридже зарегистрировали первое в мире издательство;

1585 год — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения;

1917 год — регистрация торговой марки "BMW";

1969 год — американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну;

1976 год — космический корабль "Викинг-1" совершил мягкую посадку на поверхность Марса.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года