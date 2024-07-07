7 липня 2024 року: святих Фоми і Акакія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна носити прикраси і прати.
Що сталося 7 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Фоми та Акакія. Фома був заможним воїном, але одного разу присвятив себе Богу, став ченцем і оселився на Малевській горі в Лаконії, де боровся проти багатьох спокус і зміг підкорити своє тіло. Святий Акакій був послушником у монастирі й також присвятив своє життя служінню Богу, відмовившись від мирських благ.
Що не можна робити 7 липня:
- носити прикраси;
- прати;
- відмовляти в допомозі;
- садити щось.
Народні прикмети та повір'я:
- почався дощ — це надовго;
- якщо заготовити віники для лазні, то вони матимуть особливу силу.
День ангела святкують:
Акакій, Герман, Євдокія, Євфросинія, Сергій, Фома.
Народилися в цей день:
1304 рік — Франческо Петрарка, італійський поет, очільник старшого покоління гуманістів, один із найвидатніших діячів італійського Ренесансу;
1968 рік — Юлія Мостова, українська журналістка.
Також цього дня:
1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;
1585 рік — експедиція Джона Девіса досягла південного краю Гренландії, який було названо Землею Запустіння;
1917 рік — реєстрація торгової марки "BMW";
1969 рік — американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснив першу в історії посадку на Місяць;
1976 рік — космічний корабель "Вікінг-1" здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.
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