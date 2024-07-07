7 липня 2024 року: святих Фоми і Акакія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна носити прикраси і прати.

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Що сталося 7 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих Фоми та Акакія. Фома був заможним воїном, але одного разу присвятив себе Богу, став ченцем і оселився на Малевській горі в Лаконії, де боровся проти багатьох спокус і зміг підкорити своє тіло. Святий Акакій був послушником у монастирі й також присвятив своє життя служінню Богу, відмовившись від мирських благ.

Що не можна робити 7 липня:

носити прикраси;

прати;

відмовляти в допомозі;

садити щось.

Народні прикмети та повір'я:

почався дощ — це надовго;

якщо заготовити віники для лазні, то вони матимуть особливу силу.

День ангела святкують:

Акакій, Герман, Євдокія, Євфросинія, Сергій, Фома.

Народилися в цей день:

1304 рік — Франческо Петрарка, італійський поет, очільник старшого покоління гуманістів, один із найвидатніших діячів італійського Ренесансу;

1968 рік — Юлія Мостова, українська журналістка.

Також цього дня:

1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік — експедиція Джона Девіса досягла південного краю Гренландії, який було названо Землею Запустіння;

1917 рік — реєстрація торгової марки "BMW";

1969 рік — американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснив першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік — космічний корабель "Вікінг-1" здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.

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