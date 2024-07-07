Стало известно, как Кейт Миддлтон поддерживает онкобольного короля Чарльза ІІІ

И британский монарх, и его невестка борются с раком. Кроме проблем со здоровьем, в семье до сих пор царит вражда с принцем Гарри и Меган Маркл.

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Кейт Миддлтон пытается утешить короля Чарльза III во время длительной вражды с Меган Маркл. Об этом пишет The News.

Королевский автор Роберт Джобсон рассказал зрителям нового документального фильма о будущей королеве, что она прилагает особые усилия, чтобы поддерживать связь между монархом и его внуками — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Король Чарльз III и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Кэтрин очень внимательна в отношениях между Шарлоттой, Джорджем, Луи и королем", — отметил эксперт.

Он продолжил: "Когда Уильям и король не обязательно в лучших отношениях, как иногда бывает у отцов и сыновей, Кэтрин всегда позаботится о том, чтобы король, если он хочет видеть своих внуков, видел своих внуков. И это важно".

К тому же, дети принца Гарри, принцесса Лилибет и принц Арчи, практически не видятся с дедушкой, поскольку живут в США. Недавно стало известно, что Чарльз III отчаянно хочет встретиться с внуками. К тому же, сейчас он борется с онкологией.

Король Чарльз III и принц Джордж Фото: Getty Images

Британский монарх планирует совершить путешествие через океан в ближайшие месяцы, чтобы сблизиться с маленькими внуками.

Герцог и герцогиня Сассекские очень хотели восстановить связь с родственниками Гарри, которая только ухудшается после того, как они покинули монаршую жизнь в 2020 году.

Сообщается, что младший сын короля Чарльза III и его жена, которые живут в Монтесито, штат Калифорния, со своими двумя детьми, связались с принцем и принцессой Уэльским в надежде на примирение после того, как узнали о раке у Кейт Миддлтон.

Впрочем, по словам бывшего дворецкого Гранта Гаррольда, который долго работал на короля, "слишком много вреда" было нанесено, чтобы все могло вернуться к тому, как было.

Напомним, какое будущее хотят для младших детей принц и принцесса Уэльские.

Также Фокус писал об отношениях между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.