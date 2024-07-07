Стало відомо, як Кейт Міддлтон підтримує онкохворого короля Чарльза ІІІ

І британський монарх, і його невістка борються з раком. Окрім проблем зі здоровʼям, у родині досі панує ворожнеча з принцом Гаррі та Меган Маркл.

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Кейт Міддлтон намагається втішити короля Чарльза ІІІ під час тривалої ворожнечі з Меган Маркл. Про це пише The News.

Королівський автор Роберт Джобсон розповів глядачам нового документального фільму про майбутню королеву, що вона докладає особливих зусиль, аби підтримувати зв’язок між монархом та його онуками — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Король Чарльз ІІІ та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Кетрін дуже уважна у стосунках між Шарлоттою, Джорджем, Луї і королем", — зазначив експерт.

Він продовжив: "Коли Вільям і король не обов’язково в найкращих стосунках, як іноді буває в батьків і синів, Кетрін завжди подбає про те, щоб король, якщо він хоче бачити своїх онуків, бачив своїх онуків. І це важливо".

До того ж, діти принца Гаррі, принцеса Лілібет та принц Арчі, практично не бачаться з дідусем, оскільки живуть у США. Нещодавно стало відомо, що Чарльз ІІІ відчайдушно хоче зустрітися з онуками. До того ж, наразі він бореться з онкологією.

Король Чарльз ІІІ та принц Джордж Фото: Getty Images

Британський монарх планує здійснити подорож через океан у найближчі місяці, щоб зблизитися з маленькими онуками.

Герцог і герцогиня Сассекські дуже хотіли відновити звʼязок з родичами Гаррі, який лише погіршується після того, як вони залишили монарше життя у 2020 році.

Повідомляється, що менший син короля Чарльза ІІІ та його дружина, які живуть у Монтесіто, штат Каліфорнія, зі своїми двома дітьми, зв’язалися з принцом і принцесою Уельським у надії на примирення після того, як дізналися про рак у Кейт Міддлтон.

Втім, за словами колишнього дворецького Гранта Гаррольда, який працював на короля, "занадто багато шкоди" було завдано, щоб усе могло повернутися до того, як було.

Нагадаємо, яке майбутнє хочуть для менших дітей принц та принцеса Уельські.

Також Фокус писав про стосунки між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом.