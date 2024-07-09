Кевин Спейси после скандалов в США прибыл в Ереван (фото)

Голливудский актер посещает фестиваль в Армении. Он встретился с фанатами и провел мастер-класс актерского мастерства.

Related video

Американский актер Кевин Спейси прибыл в Ереван, Армения, для участия в международном кинофестивале "Золотой абрикос". Это первое участие знаменитости в подобном мероприятии после обвинений в сексуальном домогательстве в США. Об этом пишут местные СМИ.

В аэропорту американца встретил директор фестиваля Карен Аветисян. Кевин Спейси пока не контактировал со СМИ. В сети появились фото актера с местными фанатами.

Кевин Спейси в Армении

Также Спейси провел курсы актерского мастерства в Ереване.

Кевин Спейси был одним из самых узнаваемых лиц в Голливуде, пока не столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Ему дважды удалось избежать банкротства после первых обвинений в сексуальных домогательствах, которые против него выдвинули в 2017 году, однако недавно актер объявил, что стал банкротом.

Кевин Спейси в Армении

Стриминговая платформа Netflix уволила звезду экрана после того, как его обвинили в развращении актера Энтони Рэппа, когда ему было 14, а Спейси — 26. В 2021 году судья обязал его выплатить почти $31 миллион сервису, который снял популярный сериал "Карточный домик".

Напомним, Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане.

Также Фокус писал об обвинениях Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.