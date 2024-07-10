Без диет и подсчета калорий: 3 совета по интуитивному питанию, которые помогут похудеть

Доверие к собственным инстинктам и телу — это концепции, которым вам, возможно, придется научиться. Но когда вы ее освоите, то больше не будете считать калории и "сидеть" на различных диетах, чтобы иметь идеальную фигуру.

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Одна из главных задач — доверять своему телу. Одна из концепций, которой нам необходимо себя обучить, — это полагаться на собственные инстинкты и тело, когда дело касается приема пищи. Доверять себе есть, когда вы голодны, и прекращать есть, когда вы сыты. Звучит так просто, согласитесь? Тем не менее, может быть так много препятствий в простом процессе приема пищи. Будучи людьми, мы часто испытываем трудности с различением физических потребностей и эмоциональных чувств, когда дело касается еды. Почему важно иметь здоровые отношения между едой, телом и разумом. Сертифицированный диетолог-нутрициолог Марта М. Хенце поделилась советами, которые помогут вам научиться слушать свое тело, не переедать и, наконец, сбросить лишние килограммы. Об этом пишет MyNetDiary.

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Используйте шкалу насыщения и голода

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Спросите себя, насколько вы голодны и сыты по шкале от 1 до 10, где 1 — умеренно голодны, а 10 — неприятно сыты. Отслеживайте свои сигналы голода и эмоциональные сигналы в течение одной недели. Если вам сложно контролировать этот процесс в голове, попробуйте записывать и вести дневник, в котором будете отмечать результаты и просматривать динамику. Старайтесь оставаться в диапазоне 3–7 по шкале голода/сытости, когда вы решаете поесть и прекратить прием пищи.

Не торопитесь и наслаждайтесь цветом, текстурой и вкусом блюд

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Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы расслабиться, прежде чем начать есть. Ешьте медленно, тщательно пережевывайте и смакуйте каждый кусочек. Потренируйтесь откладывать столовые приборы между укусами и тщательно пережевывать пищу.

Практика осознанного питания: положите в рот соленый крекер и медленно дайте ему раствориться. Сравните первоначальный соленый пресный вкус, за которым следует сладкий вкус, поскольку ферменты во рту естественным образом расщепляют крахмал на сахар.

Покупайте полезные и здоровые продукты

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Позаботьтесь о том, чтобы 90% продуктов в вашей кладовой были здоровыми и минимально обработанными. Выбирайте те, которые вам больше всего нравятся из разных групп продуктов: овощи, фрукты, нежирные молочные продукты, цельные зерна и постное мясо или его заменители. Это означает, что 9 из 10 продуктов в вашей корзине должны быть полезными.

Научиться доверять своему телу непросто и требует времени. Медленно научитесь распознавать и доверять своим сигналам голода и сытости и ешьте в основном здоровую пищу. Тогда вы сможете попрощаться с диетами и вести здоровый образ жизни, правильно питаясь на протяжении всей жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.