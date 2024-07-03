Цвет имеет значение: 6 черных продуктов для похудения, которые помогут растопить жир

Некоторые продукты черного цвета содержат большое количество питательных веществ и могут стать хорошим дополнением к вашей диете для похудения. Узнайте, как продукты черного цвета могут помочь вам похудеть.

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Стремясь сбросить вес, важно употреблять правильные продукты. И черные продукты, богатые витаминами и минералами, могут способствовать эффективному похудению. Эти темные источники энергии могут помочь вам дольше чувствовать себя сытым, обуздать тягу к еде и даже ускорить метаболизм. О лучших черных продуктах для снижения веса, которые вы обязательно должны попробовать, пишет Health Shots.

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Черные продукты — это не просто обгоревшие или почерневшие продукты. "Они получают свой глубокий цвет естественным образом благодаря антоцианам — антиоксидантам, которые борются со свободными радикалами и могут помочь в потере веса. Черные продукты, такие как черная фасоль, ежевика и черный рис, питательны и могут помочь вам похудеть", — говорит диетолог Гаури Ананд.

Кроме того, многие черные продукты богаты клетчаткой, например черная фасоль и ежевика. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients Review-Journal, клетчатка дольше сохраняет чувство сытости, помогая избежать нездоровых перекусов. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале Food Research, клетчатка в черных продуктах также помогает контролировать вес. Вот некоторые из лучших продуктов черного цвета, которые помогут вам похудеть.

Черная фасоль

Фото: Freepik

Черная фасоль богата белком, питательными веществами и клетчаткой. Согласно исследованию, опубликованному в "Журнале питания и метаболизма", люди, соблюдающие диету, основой которой были бобы, как правило, имели меньший процент жира в организме, особенно в области живота. Она также помогает дольше чувствовать сытость, что снижает общее потребление калорий.

Черный рис

Черный рис богат клетчаткой и антиоксидантами, особенно антоцианами, которые могут помочь уменьшить воспаление и контролировать вес, как показано в исследовании, опубликованном в Journal of Research. Он также имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с белым рисом, позволяет лучше контролировать уровень сахара в крови и вес.

Ежевика

Фото: Freepik

"Ежевика низкокалорийна, что делает ее полезной для похудения. В ней много воды, что добавляет объем еде, не добавляя калорий. Продукты с высоким содержанием воды могут помочь вам дольше чувствовать сытость и поддерживать водный баланс, что полезно для контроля веса", — говорит диетолог.

Семена чиа

Черные семена чиа богаты клетчаткой, белком и жирными кислотами омега-3, которые полезны для снижения веса. Они могут впитывать воду и расширяться в желудке, помогая вам чувствовать себя сытым дольше и сдерживать тягу к еде, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Medical Health Science.

Семена черного кунжута

Фото: Freepik

Семена черного кунжута содержат полезные жиры, включая полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в журнале Molecules MDPI Journal. Эти жиры помогают уменьшить тягу к еде и обеспечить постоянный источник энергии, предотвращая переедание.

Черная чечевица

Черная чечевица богата белком, необходимым для наращивания и поддержания мышечной массы, увеличение которой может повысить скорость метаболизма, помогая сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Белок способствует ощущению сытости, что может снизить общее потребление калорий, сдерживая голод и снижая вероятность переедания. Чечевица также является хорошим источником сложных углеводов, обеспечивающих стабильное высвобождение энергии и помогающих поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это может предотвратить энергетические сбои и уменьшить тягу к сладкой и высококалорийной пище.

"Черные продукты, такие как ежевика, черный рис и черная фасоль, богаты антиоксидантами, особенно антоцианами, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и снизить окислительный стресс. Антиоксиданты в черных продуктах обладают противовоспалительными свойствами, помогающими уменьшить воспаление в организме, потенциально снижая риск хронических заболеваний", — говорит эксперт.

Фото: Getty Images

Кроме того, черные продукты часто богаты необходимыми витаминами и минералами. Например, черные бобы богаты фолиевой кислотой, магнием и железом, а семена черного кунжута богаты кальцием и цинком. Многие черные продукты содержат большое количество клетчатки, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы, помогает регулировать уровень сахара в крови.

Хотя черные продукты в целом безопасны для вас, эксперт считает, что следует знать о некоторых возможных побочных эффектах.

Проблемы с пищеварением. Некоторые черные продукты, особенно бобовые, такие как черная фасоль и чечевица, богаты клетчаткой. Хотя клетчатка полезна для снижения веса и общего состояния здоровья, слишком быстрое увеличение ее потребления может привести к вздутию живота и газам.

Аллергические реакции. Как и в случае с любой пищей, существует вероятность аллергии на черную пищу. Если вы испытываете необычные симптомы после употребления определенной черной пищи, немедленно прекратите употребление и обратитесь к врачу.

Камни в почках. Некоторые черные продукты, такие как ежевика, содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к этому. Соблюдайте умеренность, чтобы избежать осложнений, и обсуждайте любые опасения с врачом.

Включение этих продуктов в сбалансированный рацион в сочетании с регулярной физической активностью и другими аспектами здорового образа жизни может способствовать снижению веса и поддержанию общего состояния здоровья. Однако важно понимать, что ни один продукт питания сам по себе не может обеспечить потерю веса, поэтому необходим комплексный подход.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.