Колір має значення: 6 чорних продуктів для схуднення, які допоможуть розтопити жир

Деякі продукти чорного кольору містять велику кількість поживних речовин та можуть стати хорошим доповненням до вашої дієти для схуднення. Дізнайтеся, як продукти чорного кольору можуть допомогти вам схуднути.

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Прагнучи скинути вагу, важливо вживати правильні продукти. І чорні продукти, багаті вітамінами і мінералами, можуть сприяти ефективному схудненню. Ці темні джерела енергії можуть допомогти вам довше почуватися ситим, приборкати потяг до їжі і навіть прискорити метаболізм. Про найкращі чорні продукти для зниження ваги, які ви обов'язково повинні спробувати, пише Health Shots.

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Чорні продукти — це не просто обгорілі або почорнілі продукти. "Вони отримують свій глибокий колір природним чином завдяки антоціанам — антиоксидантам, які борються з вільними радикалами і можуть допомогти у втраті ваги. Чорні продукти, як-от чорна квасоля, ожина і чорний рис, поживні й можуть допомогти вам схуднути", — каже дієтолог Гаурі Ананд.

Крім того, багато чорних продуктів багаті на клітковину, наприклад чорна квасоля та ожина. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients Review-Journal, клітковина довше зберігає відчуття ситості, допомагаючи уникнути нездорових перекусів. Згідно з дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі Food Research, клітковина в чорних продуктах також допомагає контролювати вагу. Ось деякі з найкращих продуктів чорного кольору, які допоможуть вам схуднути.

Чорна квасоля

Фото: Freepik

Чорна квасоля багата на білок, поживні речовини та клітковину. Згідно з дослідженням, опублікованим у "Журналі харчування та метаболізму", люди, які дотримуються дієти, основою якої були боби, як правило, мали менший відсоток жиру в організмі, особливо в ділянці живота. Вона також допомагає довше відчувати ситість, що знижує загальне споживання калорій.

Чорний рис

Чорний рис багатий на клітковину та антиоксиданти, особливо антоціани, які можуть допомогти зменшити запалення та контролювати вагу, як показано в дослідженні, опублікованому в Journal of Research. Він також має нижчий глікемічний індекс порівняно з білим рисом, що дає змогу краще контролювати рівень цукру в крові та вагу.

Ожина

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"Ожина низькокалорійна, що робить її корисною для схуднення. У ній багато води, що додає об'єм їжі, не додаючи калорій. Продукти з високим вмістом води можуть допомогти вам довше відчувати ситість і підтримувати водний баланс, що корисно для контролю ваги", — каже дієтолог.

Насіння чіа

Чорне насіння чіа багате на клітковину, білок і жирні кислоти омега-3, які корисні для зниження ваги. Воно може вбирати воду і розширюватися в шлунку, допомагаючи вам почуватися ситим довше і стримувати потяг до їжі, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Medical Health Science.

Насіння чорного кунжуту

Фото: Freepik

Насіння чорного кунжуту містить корисні жири, включно з поліненасиченими та мононенасиченими жирами, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в журналі Molecules MDPI Journal. Ці жири допомагають зменшити тягу до їжі та забезпечити постійне джерело енергії, запобігаючи переїданню.

Чорна сочевиця

Чорна сочевиця багата на білок, необхідний для нарощування і підтримки м'язової маси, збільшення якої може підвищити швидкість метаболізму, допомагаючи спалювати більше калорій навіть у стані спокою. Білок сприяє відчуттю ситості, що може знизити загальне споживання калорій, стримуючи голод і знижуючи ймовірність переїдання. Сочевиця також є хорошим джерелом складних вуглеводів, що забезпечують стабільне вивільнення енергії та допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Це може запобігти енергетичним збоям і зменшити потяг до солодкої та висококалорійної їжі.

"Чорні продукти, такі як ожина, чорний рис і чорна квасоля, багаті на антиоксиданти, особливо антоціани, які допомагають нейтралізувати вільні радикали і знизити окислювальний стрес. Антиоксиданти в чорних продуктах мають протизапальні властивості, що допомагають зменшити запалення в організмі, потенційно знижуючи ризик хронічних захворювань", — каже експерт.

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Крім того, чорні продукти часто багаті необхідними вітамінами і мінералами. Наприклад, чорні боби багаті на фолієву кислоту, магній та залізо, а насіння чорного кунжуту багате на кальцій і цинк. Багато чорних продуктів містять велику кількість клітковини, яка підтримує здоров'я травної системи, допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Хоча чорні продукти загалом безпечні для вас, експерт вважає, що слід знати про деякі можливі побічні ефекти.

Проблеми з травленням. Деякі чорні продукти, особливо бобові, такі як чорна квасоля і сочевиця, багаті на клітковину. Хоча клітковина корисна для зниження ваги і загального стану здоров'я, занадто швидке збільшення її споживання може призвести до здуття живота і газів.

Алергічні реакції. Як і у випадку з будь-якою їжею, існує ймовірність алергії на чорну їжу. Якщо ви відчуваєте незвичні симптоми після вживання певної чорної їжі, негайно припиніть споживання і зверніться до лікаря.

Камені в нирках. Деякі чорні продукти, такі як ожина, містять оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках у людей, схильних до цього. Дотримуйтеся помірності, щоб уникнути ускладнень, і обговорюйте будь-які побоювання з лікарем.

Включення цих продуктів у збалансований раціон у поєднанні з регулярною фізичною активністю та іншими аспектами здорового способу життя може сприяти зниженню ваги та підтримці загального стану здоров'я. Однак важливо розуміти, що жоден продукт харчування сам по собі не може забезпечити втрату ваги, тому необхідний комплексний підхід.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.