Нутриціологиня розвінчала міф про те, що фрукти не можна їсти ввечері

Літо — сезон різноманітних сезонних ягід та фруктів, які можуть наситити наш організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Проте деякі адепти здорового харчування вважають, що фрукти в раціоні потрібно обмежувати та не вживати їх після 16:00. Ексклюзивно для Фокуса, нутриціологиня Наталія Козак, розповідає, чи дійсно потрібно вживати фрукти лише у певний час доби.

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Взимку вибір фруктів не такий різноманітний, як в літній сезон, тому бажання їсти їх цілодобово не виникає, а влітку, коли прилавки магазинів рясніють різнокольоровими ягодами та фруктами, хочеться спробувати все й одразу. Існує думка, що вживання фруктів ввечері може нашкодити травленню та фігурі, через високий вміст цукрів. Фокус запитав у експертки зі здорового харчування, нутриціологині Наталії Козак, чи можна фрукти на ніч під час схуднення, та коли краще їсти фрукти до їжі чи після.

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Фрукти — частина здорового раціону

Фото: Freepik

Сезонні фрукти та ягоди містять безліч важливих вітамінів та мікроелементів, які зміцнюють імунітет ат підіймають настрій. Проте деякі експерти зі здорового харчування вважають що фрукти потрібно їсти лише в першій половині дня і аж ніяк не ввечері. Чому так?

"Є дуже гарне математичне правило, яке можна зіставити з даним міфом: від перестановки доданків, сума не міняється. Фрукти, як і інші компоненти нашого харчування мають повноправне місце в раціоні щодня, і в кожному прийомі їжі", — каже нутриціологиня.

Наталія Козак зазначає, що деякі люди, адепти абсолютно здорових звичок намагаються придумати для себе додаткові лайфхаки, які можуть покращити їхнє схуднення." Проте, я не можу сказати про те, що такий акцент на композиції харчування є здоровим, тому що він є обмежувальним, і, відповідно, наша психіка на нього реагує вороже", — зазначає вона.

Цукор з фруктів засвоюється повільно

Фото: Freepik

Фрукти — це висококлітковинний, вітамінний продукт, з високим вмістом води і достатньо високим вмістом природних цукрів. Саме це зазвичай і є причиною, через яку вони потрапляють в немилість, проте нутриціологиня не погоджується з цим.

"Чомусь люди забувають про попередні факти, зациклюючись тільки на останньому, проте природні цукри — не найгірша ситуація, якщо говорити про засвоювання фруктів. Відповідно до високого вмісту у фруктах цукру, є також і високий вміст клітковини, яка здатна дуже повільно ці цукри утилізовувати, даючи організму їх засвоювати без зайвих стрибків цукру", — каже Наталія Козак.

Правила споживання фруктів

Отже, природні цукри, які містяться у фруктах, не такі вже й шкідливі, тим більше якщо споживати їх правильно. "Фрукти можуть бути в будь-якому прийомі їжі: і на сніданок, і на вечерю, якщо ми будемо їсти їх з основним прийомом, після якого рівень цукру в організмі стабілізується. Тому фрукти на десерт — прекрасне доповнення до раціону", — зазначає нутриціологиня.

За словами експертки зі здорового харчування, у синергії з іншими речовинами в основному прийомі, фрукти виступають бустером, наприклад, для білка, адже при поєднанні вітаміну С та білків, білки та залізо засвоюються краще.

Фрукти на перекус

Фото: Pixabay

Якщо говорити про самостійні перекуси фруктами чи вечерю фруктами, то Наталія Козак каже, що це не дуже гарна ідея, оскільки навіть якщо клітковина, яка міститься у фруктах, стримує рівень цукру в крові, то відчуття ситості після їх споживання дуже низьке.

"Якщо з'їсти фрукти на перекус, то ситість швидко минає і дуже скоро ми знову хочемо їсти. Тому варто фрукти комбінувати з якимись більш ситними продуктами", — радить нутриціологиня..

Окрім того, за словами експертки, дуже часто фрукти містять органічні кислоти, які можуть подразнювати стінки кишківника, і якщо перебирати дозу фруктів, то можуть бути проблеми із травленням.

"Фрукти — це повноцінний компонент раціону, вони можуть бути спожиті і зранку, і в обід, і ввечері, проте важливо комбінувати їх з іншими продуктами для досягнення високого рівня та тривалості ситості, а також для нормальної кишкової реакції", — каже Наталія Коза. "Але якщо раптом вам захочеться повечеряти чи пообідати фруктами, і ви себе після цього будете дуже добре почувати, це може бути, якщо не вводити це у звичку".

Однак, якщо ви знаходитесь в активній фазі схуднення, то велика кількість фруктів на вечерю, за словами нутриціологині, дійсно може трішки затримувати воду. Але якщо вас це не бентежить, то їжте фрукти, насолоджуйтеся і не переймайтеся.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.