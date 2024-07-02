Нутриціологиня розвінчала міф про те, що фрукти не можна їсти ввечері
Літо — сезон різноманітних сезонних ягід та фруктів, які можуть наситити наш організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Проте деякі адепти здорового харчування вважають, що фрукти в раціоні потрібно обмежувати та не вживати їх після 16:00. Ексклюзивно для Фокуса, нутриціологиня Наталія Козак, розповідає, чи дійсно потрібно вживати фрукти лише у певний час доби.
Взимку вибір фруктів не такий різноманітний, як в літній сезон, тому бажання їсти їх цілодобово не виникає, а влітку, коли прилавки магазинів рясніють різнокольоровими ягодами та фруктами, хочеться спробувати все й одразу. Існує думка, що вживання фруктів ввечері може нашкодити травленню та фігурі, через високий вміст цукрів. Фокус запитав у експертки зі здорового харчування, нутриціологині Наталії Козак, чи можна фрукти на ніч під час схуднення, та коли краще їсти фрукти до їжі чи після.
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Фрукти — частина здорового раціону
Сезонні фрукти та ягоди містять безліч важливих вітамінів та мікроелементів, які зміцнюють імунітет ат підіймають настрій. Проте деякі експерти зі здорового харчування вважають що фрукти потрібно їсти лише в першій половині дня і аж ніяк не ввечері. Чому так?
"Є дуже гарне математичне правило, яке можна зіставити з даним міфом: від перестановки доданків, сума не міняється. Фрукти, як і інші компоненти нашого харчування мають повноправне місце в раціоні щодня, і в кожному прийомі їжі", — каже нутриціологиня.
Наталія Козак зазначає, що деякі люди, адепти абсолютно здорових звичок намагаються придумати для себе додаткові лайфхаки, які можуть покращити їхнє схуднення." Проте, я не можу сказати про те, що такий акцент на композиції харчування є здоровим, тому що він є обмежувальним, і, відповідно, наша психіка на нього реагує вороже", — зазначає вона.
Цукор з фруктів засвоюється повільно
Фрукти — це висококлітковинний, вітамінний продукт, з високим вмістом води і достатньо високим вмістом природних цукрів. Саме це зазвичай і є причиною, через яку вони потрапляють в немилість, проте нутриціологиня не погоджується з цим.
"Чомусь люди забувають про попередні факти, зациклюючись тільки на останньому, проте природні цукри — не найгірша ситуація, якщо говорити про засвоювання фруктів. Відповідно до високого вмісту у фруктах цукру, є також і високий вміст клітковини, яка здатна дуже повільно ці цукри утилізовувати, даючи організму їх засвоювати без зайвих стрибків цукру", — каже Наталія Козак.
Правила споживання фруктів
Отже, природні цукри, які містяться у фруктах, не такі вже й шкідливі, тим більше якщо споживати їх правильно. "Фрукти можуть бути в будь-якому прийомі їжі: і на сніданок, і на вечерю, якщо ми будемо їсти їх з основним прийомом, після якого рівень цукру в організмі стабілізується. Тому фрукти на десерт — прекрасне доповнення до раціону", — зазначає нутриціологиня.
За словами експертки зі здорового харчування, у синергії з іншими речовинами в основному прийомі, фрукти виступають бустером, наприклад, для білка, адже при поєднанні вітаміну С та білків, білки та залізо засвоюються краще.
Фрукти на перекус
Якщо говорити про самостійні перекуси фруктами чи вечерю фруктами, то Наталія Козак каже, що це не дуже гарна ідея, оскільки навіть якщо клітковина, яка міститься у фруктах, стримує рівень цукру в крові, то відчуття ситості після їх споживання дуже низьке.
"Якщо з'їсти фрукти на перекус, то ситість швидко минає і дуже скоро ми знову хочемо їсти. Тому варто фрукти комбінувати з якимись більш ситними продуктами", — радить нутриціологиня..
Окрім того, за словами експертки, дуже часто фрукти містять органічні кислоти, які можуть подразнювати стінки кишківника, і якщо перебирати дозу фруктів, то можуть бути проблеми із травленням.
"Фрукти — це повноцінний компонент раціону, вони можуть бути спожиті і зранку, і в обід, і ввечері, проте важливо комбінувати їх з іншими продуктами для досягнення високого рівня та тривалості ситості, а також для нормальної кишкової реакції", — каже Наталія Коза. "Але якщо раптом вам захочеться повечеряти чи пообідати фруктами, і ви себе після цього будете дуже добре почувати, це може бути, якщо не вводити це у звичку".
Однак, якщо ви знаходитесь в активній фазі схуднення, то велика кількість фруктів на вечерю, за словами нутриціологині, дійсно може трішки затримувати воду. Але якщо вас це не бентежить, то їжте фрукти, насолоджуйтеся і не переймайтеся.
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