Шикарная Сиенна Миллер в элегантном наряде посетила Уимблдон (фото)

Более двух лет Сиенна состоит в отношениях с манекенщиком и актером Оли Грином. В январе 2024 года Миллер родила от него дочь.

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Британская актриса и фотомодель Сиенна Миллер и ее бойфренд Оли Грин возглавили список звезд, прибывших 9 июля на девятый день Уимблдонского чемпионата, сообщает Daily Mail.

Пара стильно появилась на знаменитом мероприятии в западном Лондоне: их сфотографировали идущими рука об руку под фирменным зонтиком. Сиенна и Оли на чемпионате расположились в Королевской ложе на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Они были среди публики, наблюдавшей за матчем между первой ракеткой мира Янником Синнером и пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым в четвертьфинале мужского турнира.

Сиенна Миллер и Оли Грин Фото: Getty Images

Сиенна, которая ежегодно появляется на чемпионате, выглядела шикарно в нейтральном и в тоже время элегантном костюме в горошек, подчеркивающем ее стройную фигуру. Мать двоих детей, которая в январе родила второго ребенка, дополнила стильный комплект парой бежевых босоножек на каблуках с ремешками и белой сумкой. Звезда сериала "Анатомия скандала" сделала себе фирменную укладку и подчеркнула свои прелестные черты лица мягким гламурным макияжем.

Ее бойфренд-актер выглядел элегантно в строгом темно-сером костюме, который он дополнил белой рубашкой, черным галстуком и черными кожаными ботинками. 42-летняя британская актриса и ее бойфренд Оли Грин, 27 лет, отец ее второй дочери, не могли сдержать смеха, сидя у корта.

Напомним, 12 июня Сиенна Миллер рассказала о романе с Оли Грином. Она призналась, что поначалу ее смущала большая разница в возрасте.