Шикарна Сієнна Міллер в елегантному вбранні відвідала Вімблдон (фото)

Понад два роки Сієнна перебуває у стосунках з манекенником і актором Олі Гріном. У січні 2024 року Міллер народила від нього доньку.

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Британська акторка і фотомодель Сієнна Міллер та її бойфренд Олі Грін очолили список зірок, які прибули 9 липня на дев'ятий день Вімблдонського чемпіонату, повідомляє Daily Mail.

Пара стильно з'явилася на знаменитому заході в західному Лондоні: їх сфотографували, коли вони йшли рука об руку під фірмовою парасолькою. Сієнна і Олі на чемпіонаті розташувалися в Королівській ложі на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Вони були серед публіки, яка спостерігала за матчем між першою ракеткою світу Янніком Сіннером і п'ятою ракеткою світу Данилом Медведєвим у чвертьфіналі чоловічого турніру.

Сієнна Міллер і Олі Грін Фото: Getty Images

Сієнна, яка щорічно з'являється на чемпіонаті, мала шикарний вигляд у нейтральному і водночас елегантному костюмі в горошок, що підкреслює її струнку фігуру. Мати двох дітей, яка в січні народила другу дитину, доповнила стильний комплект парою бежевих босоніжок на підборах з ремінцями і білою сумкою. Зірка серіалу "Анатомія скандалу" зробила собі фірмову укладку і підкреслила свої чарівні риси обличчя м'яким гламурним макіяжем.

Її бойфренд-актор мав елегантний вигляд у строгому темно-сірому костюмі, який він доповнив білою сорочкою, чорною краваткою і чорними шкіряними черевиками. 42-річна британська акторка та її бойфренд Олі Грін, 27 років, батько її другої доньки, не могли стримати сміху, сидячи біля корту.

Нагадаємо, 12 червня Сієнна Міллер розповіла про роман з Олі Гріном. Вона зізналася, що спочатку її бентежила велика різниця у віці.