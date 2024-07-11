Быстрый завтрак: почему вредно есть гранолу, мюсли и хлопья, — диетолог

Современный человек очень занят, поэтому варианты "быстрой" еды, которую можно просто залить молоком или йогуртом, выглядят очень привлекательно. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Галина Сеник рассказывает о том, полезно ли есть такие завтраки, и что на самом деле скрывается в граноле и мюслях.

Related video

В современной диетологии не принято разделять пищу на "хорошую" и "плохую", акцент больше делается на пользе. Именно поэтому есть ряд продуктов, количество которых следует контролировать в рационе, из-за высокого содержания не слишком здоровых ингредиентов. Казалось бы, гранола из различных видов хлопьев, которая содержит мед и сухофрукты, должна быть полезным вариантом завтрака. Однако это не так, а все из-за высокого содержания добавленного сахара. И это касается почти всех вариантов быстрых завтраков. Фокус спросил у диетолога Галины Сеник, почему гранола, мюсли и хлопья не могут быть вариантом полноценного здорового рациона.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Хлопья, которые просто нужно залить горячим или холодным молоком, гранола с различными вкусами и наполнителями, к которой стоит добавить только йогурт. Почти каждый имеет на кухне быстрые варианты завтрака, особенно сейчас, когда часами нет света. Однако насколько полезны эти продукты и какие питательные вещества дают организму, и стоит ли употреблять такие завтраки на постоянной основе.

Хлопья на завтрак

Фото: Freepik

"Если мы примем во внимание кукурузные хлопья, которые так любят дети, то увидим, что обычно они сладкие, очень часто из-за добавления глюкозно-фруктозного или кукурузного сиропов. Это жидкие углеводы, в которых очень высокая концентрация сахара на 100 г продукта, но не обычного, а из сиропа", — говорит Галина Сеник. "За один такой сладкий завтрак ребенок может употребить свою суточную норму добавленного сахара".

Если кроме сладкого завтрака, ребенок в течение дня будет есть еще сладости, десерты, и другие продукты, содержащие добавленный сахар, это, по словам диетолога, очень опасно. Все потому, что в таком случае очень легко перебрать количество сахара, рекомендованное ВОЗ для детского питания.

"Максимум добавленного сахара в рационе ребенка может составлять до 20 г в виде всей пищи, которую ребенок потребляет. Фрукты сюда мы не относим, потому что это природный сахар, а это немножко другое", — говорит Галина Сеник.

Диетолог отмечает, что неважно какие вы выбираете хлопья: кукурузные или цельнозерновые, если в них есть глюкозно-фруктозный или любой другой сироп, это однозначно не будет здоровым вариантом завтрака, ведь он должен обеспечивать и углеводы, и белки, и жиры.

А как насчет овсянки?

Фото: Getty Images

"Относительно овсяных хлопьев, то надо понимать, что их есть большое разнообразие. Есть те, которые просто запариваются или варятся до 10 минут — это разновидность простых углеводов. Если к таким хлопьям добавить еще мед и ягоды, то это также будет высокоуглеводный завтрак, в котором не хватает белка", — говорит Галина Сеник. "Да, будет определенный заряд энергии после приема пищи, но такой завтрак не дает длительной сытости, и после него довольно быстро поднимается уровень сахара в крови".

Для любого человека важно, чтобы питание было нормогликемическим, то есть способствовало поддержанию здорового уровня сахара в крови, без резких подъемов и спадов. "Например, если вы съели высокоуглеводную пищу, пик сахара поднялся, а потом резко упал, — это истощает организм, может проявляться резкой усталостью и сонливостью", — говорит диетолог.

Такая популярная гранола

Фото: Freepik

Есть поджаренная и засахаренная гранола, а есть мюсли — разновидность той же гранолы, но хлопья тут не поджаренные, без добавленных масел и жиров.

"В обоих вариантах стоит, в первую очередь, обращать внимание на количество добавленного сахара, например, это может быть глюкозо-фруктозный сироп, просто сахар, или мед. Вы должны выяснить, какое количество сахара содержат 100 г продукта. Это нужно, чтобы понимать, не переберете ли вы свою дневную норму добавленного сахара, употребляя этот продукт", = говорит диетолог.

Также, по словам эксперта, очень важно, какие жиры добавлены в гранолу. Это могут быть и полезные жиры, но стоит учитывать, что если эта гранола была обжаренная при высокой температуре (выше 180 С), то многие масла при такой температуре окисляются и теряют свои здоровые свойства. А кроме того масла в составе гранолы могут быть и рафинированные, что не полезно для здоровья.

Спасет ли гранолу йогурт?

Фото: Freepik

"Часто к мюсли и граноле люди добавляют йогурт. Действительно если это обычный йогурт без добавок, то это будет хорошая белковая составляющая, которая может несколько компенсировать и сделать продукт более здоровым. Но по факту надо понимать, что для человека важно, чтобы завтрак все же был сбалансированным: качественные белки, жиры, овощи, может быть кусочек хлеба или каша", — советует Галина Сеник. "Это даст хорошее насыщение, которое может длиться 4-5 часов, а на граноле такого не будет, и через несколько часов вы уже проголодаетесь и будете искать перекус".

Диетолог говорит, что для того, чтобы получить достаточное количество белка из такого вида завтрака нужно добавить 250-300 грамм натурального йогурта к порции гранолы, однако не все столько смогут съесть, поэтому будет перегиб в углеводную сторону.

Кроме того, в состав гранолы обычно входят различные сухофрукты, которые также являются довольно калорийным дополнением.

"Сухофрукты не являются лучшим источником для потребления. Если это какие-то кисленькие сублимированные ягоды, то это еще более-менее оптимальный вариант, но часто производитель добавляет очень много изюма и других сухофруктов. Такая гранола, которая и сама по себе может быть сладкая, становится источником глюкозы и фруктозы — и в результате мы получаем высокоуглеводный завтрак, который будет стимулировать рабочие процессы на повышенном уровне сахара", — отмечает Галина Сеник.

Фото: Freepik

Итак, можно подытожить что подобные быстрые завтраки могут быть вариантом нормы, если потреблять их нечасто и дополнять дополнительным белковым компонентом. Однако потребление хлопьев и гранолы на постоянной основе — не является вариантом здорового рациона и может привести к резким колебаниям сахара в крови, перееданию и.как следствие, появлению лишнего веса.

К тому же сладкие завтраки не дают длительного насыщения, поэтому уже через несколько часов вы будете искать перекус и можете выбрать не очень здоровые продукты, что также со временем будет способствовать увеличению веса. Поэтому старайтесь питаться сбалансировано и выбирать для завтрака качественные белки (яйца, рыба или нежирное мясо), полезные жиры (авокадо, оливки, зерна) и обязательно клетчатку (разнообразные цветные овощи и фрукты).

Напомним, нутрициолог рассказала, стоит ли ограничивать количество ягод и фруктов.

Ранее Фокус писал о том, какие 6 советов помогут вам уменьшить количество сахара в рационе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту