Быстрый завтрак: почему вредно есть гранолу, мюсли и хлопья, — диетолог
Современный человек очень занят, поэтому варианты "быстрой" еды, которую можно просто залить молоком или йогуртом, выглядят очень привлекательно. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Галина Сеник рассказывает о том, полезно ли есть такие завтраки, и что на самом деле скрывается в граноле и мюслях.
В современной диетологии не принято разделять пищу на "хорошую" и "плохую", акцент больше делается на пользе. Именно поэтому есть ряд продуктов, количество которых следует контролировать в рационе, из-за высокого содержания не слишком здоровых ингредиентов. Казалось бы, гранола из различных видов хлопьев, которая содержит мед и сухофрукты, должна быть полезным вариантом завтрака. Однако это не так, а все из-за высокого содержания добавленного сахара. И это касается почти всех вариантов быстрых завтраков. Фокус спросил у диетолога Галины Сеник, почему гранола, мюсли и хлопья не могут быть вариантом полноценного здорового рациона.
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Хлопья, которые просто нужно залить горячим или холодным молоком, гранола с различными вкусами и наполнителями, к которой стоит добавить только йогурт. Почти каждый имеет на кухне быстрые варианты завтрака, особенно сейчас, когда часами нет света. Однако насколько полезны эти продукты и какие питательные вещества дают организму, и стоит ли употреблять такие завтраки на постоянной основе.
Хлопья на завтрак
"Если мы примем во внимание кукурузные хлопья, которые так любят дети, то увидим, что обычно они сладкие, очень часто из-за добавления глюкозно-фруктозного или кукурузного сиропов. Это жидкие углеводы, в которых очень высокая концентрация сахара на 100 г продукта, но не обычного, а из сиропа", — говорит Галина Сеник. "За один такой сладкий завтрак ребенок может употребить свою суточную норму добавленного сахара".
Если кроме сладкого завтрака, ребенок в течение дня будет есть еще сладости, десерты, и другие продукты, содержащие добавленный сахар, это, по словам диетолога, очень опасно. Все потому, что в таком случае очень легко перебрать количество сахара, рекомендованное ВОЗ для детского питания.
"Максимум добавленного сахара в рационе ребенка может составлять до 20 г в виде всей пищи, которую ребенок потребляет. Фрукты сюда мы не относим, потому что это природный сахар, а это немножко другое", — говорит Галина Сеник.
Диетолог отмечает, что неважно какие вы выбираете хлопья: кукурузные или цельнозерновые, если в них есть глюкозно-фруктозный или любой другой сироп, это однозначно не будет здоровым вариантом завтрака, ведь он должен обеспечивать и углеводы, и белки, и жиры.
А как насчет овсянки?
"Относительно овсяных хлопьев, то надо понимать, что их есть большое разнообразие. Есть те, которые просто запариваются или варятся до 10 минут — это разновидность простых углеводов. Если к таким хлопьям добавить еще мед и ягоды, то это также будет высокоуглеводный завтрак, в котором не хватает белка", — говорит Галина Сеник. "Да, будет определенный заряд энергии после приема пищи, но такой завтрак не дает длительной сытости, и после него довольно быстро поднимается уровень сахара в крови".
Для любого человека важно, чтобы питание было нормогликемическим, то есть способствовало поддержанию здорового уровня сахара в крови, без резких подъемов и спадов. "Например, если вы съели высокоуглеводную пищу, пик сахара поднялся, а потом резко упал, — это истощает организм, может проявляться резкой усталостью и сонливостью", — говорит диетолог.
Такая популярная гранола
Есть поджаренная и засахаренная гранола, а есть мюсли — разновидность той же гранолы, но хлопья тут не поджаренные, без добавленных масел и жиров.
"В обоих вариантах стоит, в первую очередь, обращать внимание на количество добавленного сахара, например, это может быть глюкозо-фруктозный сироп, просто сахар, или мед. Вы должны выяснить, какое количество сахара содержат 100 г продукта. Это нужно, чтобы понимать, не переберете ли вы свою дневную норму добавленного сахара, употребляя этот продукт", = говорит диетолог.
Также, по словам эксперта, очень важно, какие жиры добавлены в гранолу. Это могут быть и полезные жиры, но стоит учитывать, что если эта гранола была обжаренная при высокой температуре (выше 180 С), то многие масла при такой температуре окисляются и теряют свои здоровые свойства. А кроме того масла в составе гранолы могут быть и рафинированные, что не полезно для здоровья.
Спасет ли гранолу йогурт?
"Часто к мюсли и граноле люди добавляют йогурт. Действительно если это обычный йогурт без добавок, то это будет хорошая белковая составляющая, которая может несколько компенсировать и сделать продукт более здоровым. Но по факту надо понимать, что для человека важно, чтобы завтрак все же был сбалансированным: качественные белки, жиры, овощи, может быть кусочек хлеба или каша", — советует Галина Сеник. "Это даст хорошее насыщение, которое может длиться 4-5 часов, а на граноле такого не будет, и через несколько часов вы уже проголодаетесь и будете искать перекус".
Диетолог говорит, что для того, чтобы получить достаточное количество белка из такого вида завтрака нужно добавить 250-300 грамм натурального йогурта к порции гранолы, однако не все столько смогут съесть, поэтому будет перегиб в углеводную сторону.
Кроме того, в состав гранолы обычно входят различные сухофрукты, которые также являются довольно калорийным дополнением.
"Сухофрукты не являются лучшим источником для потребления. Если это какие-то кисленькие сублимированные ягоды, то это еще более-менее оптимальный вариант, но часто производитель добавляет очень много изюма и других сухофруктов. Такая гранола, которая и сама по себе может быть сладкая, становится источником глюкозы и фруктозы — и в результате мы получаем высокоуглеводный завтрак, который будет стимулировать рабочие процессы на повышенном уровне сахара", — отмечает Галина Сеник.
Итак, можно подытожить что подобные быстрые завтраки могут быть вариантом нормы, если потреблять их нечасто и дополнять дополнительным белковым компонентом. Однако потребление хлопьев и гранолы на постоянной основе — не является вариантом здорового рациона и может привести к резким колебаниям сахара в крови, перееданию и.как следствие, появлению лишнего веса.
К тому же сладкие завтраки не дают длительного насыщения, поэтому уже через несколько часов вы будете искать перекус и можете выбрать не очень здоровые продукты, что также со временем будет способствовать увеличению веса. Поэтому старайтесь питаться сбалансировано и выбирать для завтрака качественные белки (яйца, рыба или нежирное мясо), полезные жиры (авокадо, оливки, зерна) и обязательно клетчатку (разнообразные цветные овощи и фрукты).
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