Швидкий сніданок: чому некорисно їсти гранолу, мюслі та пластівці, - дієтологиня

Сучасна людина дуже заклопотана, тому варіанти "швидкої" їжі, яку можна просто залити молоком чи йогуртом, виглядають дуже привабливо. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Галина Сеник розповідає про те, чи корисно їсти такі сніданки, та що ховається у гранолі та мюслях.

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У сучасній дієтології не заведено розділяти їжу на "хорошу" та "погану", акцент більше робиться на користі. Саме тому є низка продуктів, кількість яких варто контролювати, через високий вміст не надто здорових інгредієнтів. Здавалося б, гранола з різноманітних пластівців, яка містить мед та сухофрукти, мала б бути корисним варіантом сніданку. Проте це не так, через високий вміст доданого цукру. І це стосується майже всіх варіантів швидких сніданків. Фокус запитав у дієтологині, сертифікованої тренерки-коуча з питань харчування Галини Сеник, чому гранола, мюслі та пластівці не можуть бути варіантом повноцінного здорового раціону.

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Пластівці на сніданок

Фото: Freepik

Пластівці, які просто потрібно залити гарячим чи холодним молоком, гранола з різноманітними смаками та наповнювачами, до якої варто додати лише йогурт. Майже кожен має на кухні швидкі варіанти сніданку, особливо зараз, коли годинами немає світла. Проте наскільки корисними є ці продукти та які поживні речовини дають організму, і чи варто вживати такі сніданки на постійній основі.

"Якщо ми візьмемо до уваги кукурудзяні пластівці, які так люблять діти, то побачимо, що зазвичай вони солодкі, дуже часто через додавання глюкозно-фруктозого або кукурудзяного сиропу. Це рідкі вуглеводи, у яких дуже висока концентрація цукру на 100 г продукту, але не звичайного, а з сиропу", — каже Галина Сеник. "За один такий солодкий сніданок дитина може спожити свою добову норму доданого цукру за день".

Якщо крім солодкого сніданку, дитина протягом дня їстиме ще солодощі, десерти, та інші продукти, які містять доданий цукор, це, за словами дієтологині, дуже небезпечно. Все тому, що в такому разі дуже легко перебрати кількість цукру, рекомендовану ВООЗ для дитячого харчування.

"Максимум доданого цукру в раціоні дитини може складати до 20 г у вигляді всієї їжі, яку дитина споживає. Фрукти сюди ми не зараховуємо, бо це природний цукор, а це трошки інше", — каже Галина Сеник.

Дієтологиня наголошує, що неважливо які ви обираєте пластівці: кукурудзяні або цільнозернові, якщо в них є глюкозно-фруктозний або будь-який інший сироп, це однозначно не буде здоровим варіантом сніданку, адже він має забезпечувати і вуглеводи, і білки, і жири.

А як щодо вівсянки?

Фото: Getty Images

"Щодо вівсяних пластівців, то тут треба розуміти, що їх є велике різноманіття. Є ті, що або запарюються, або варяться до 10 хвилин — це різновид простих вуглеводів. Якщо до таких пластівців додати ще мед та ягоди, то це також буде високовуглеводний сніданок, в якому бракує білка", — каже Галина Сеник. "Так, буде певний заряд енергії після прийому їжі, але такий сніданок не дає тривалої ситості, і після нього доволі швидко підіймається рівень цукру в крові".

Для будь-якої людини важливо, щоб харчування було нормоглікемічним, тобто сприяло підтримці здорового рівню цукру в крові, без різких підйомів та спадів.

"Наприклад, якщо ви з'їли високовуглеводну їжу, пік цукру піднявся, а потім різко впав, — це виснажує організм та може проявлятись різкою втомою і сонливістю", — каже дієтологиня.

Така популярна гранола

Фото: Freepik

Є підсмажена та зацукрована гранола, а є мюслі — різновид тієї ж граноли, але вони не підсмажені, без доданих олій та жирів.

"В обох варіантах варто, в першу чергу, звертати увагу на кількість доданого цукру, наприклад, це може бути глюкозо-фруктозний сироп, просто цукор, чи мед. Ви маєте з'ясувати, яка кількість цукру на 100 г продукту. Це потрібно аби розуміти, чи не переберете ви свою денну норму доданого цукру, вживаючи цей продукт", = каже дієтологиня.

Також, за словами експертки, дуже важливо, які жири додані в гранолу. Це можуть бути і корисні жири, але варто враховувати, що якщо ця гранола була обсмажена при високій температурі (вище 180 С), то багато олій при такій температурі окислюються та втрачають свої здорові властивості. А крім того олії у складі граноли можуть бути і рафіновані, що є не корисно для здоров'я.

Чи врятує гранолу йогурт?

Фото: Freepik

"Часто до мюслі та граноли люди додають йогурт. Дійсно якщо це звичайний йогурт без добавок, то це буде гарна білкова складова, яка може дещо компенсувати та зробити продукт більш здоровим. Але по факту треба розуміти, що для людини важливо, щоб сніданок все ж був збалансованим: якісні білки, жири, овочі, може бути шматочок хліба або каша", — радить Галина Сеник. "Це дасть гарне насичення, яке може тривати 4-5 годин, а на гранолі такого не буде, і через кілька годин ви вже зголоднієте та шукатимете перекус".

Дієтологиня каже, що для того, щоб отримати достатню кількість білка з такого виду сніданку потрібно додати 250-300 грам натурального йогурту до порції граноли, проте не всі так можуть споживати, тому буде перегин у вуглеводну сторону.

Крім того, у склад граноли зазвичай входять різноманітні сухофрукти, які також є доволі калорійним доданком.

"Сухофрукти не є найкращим джерелом для споживання. Якщо це якісь кисленькі сублімовані ягоди, то це ще більш-менш оптимальний варіант, але часто виробник додає дуже багато родзинок та інших сухофруктів. Така гранола, яка і сама по собі може бути солодка, стає джерелом глюкози та фруктози — і в результаті ми отримуємо високовуглеводний сніданок, який буде стимулювати робочі процеси на підвищеному рівні цукру", — наголошує Галина Сеник.

Фото: Freepik

Отже, можна підсумувати що подібні швидкі сніданки можуть бути варіантом норми, якщо споживати їх нечасто та доповнювати додатковим білковим компонентом. Проте споживання пластівців та граноли на постійній основі — не є варіантом корисного раціону та може призвести до різких коливань цукру в крові, переїдань та. як наслідок, появі зайвої ваги.

До того ж солодкі сніданки не дають тривалого насичення, тому вже за кілька годин ви будете шукати перекус і можете обрати не дуже здорові продукти, що також з часом сприятиме збільшенню ваги. Тому намагайтесь харчуватись збалансовано та обирати для сніданку якісні білки (яйця, риба або нежирне м'ясо), корисні жири (авокадо, оливки, зерна) та обов'язково клітковину (різноманітні кольорові овочі та фрукти).

Нагадаємо, нутриціологиня розповіла, чи варто обмежувати кількість ягід та фруктів.

Раніше Фокус писав про те, які 6 порад допоможуть вам зменшити кількість цукру в раціоні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця