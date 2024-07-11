Снова без дочери: мама Кейт Миддлтон посетила Уимблдон (фото)

Пока принцесса остается вне внимания публики во время лечения рака, ее родители выходят в свет. Супруги посетили знаменитый теннисный турнир.

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Кэрол Миддлтон снова посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне. Об этом пишет Page Six.

Мама принцессы Уэльской Кейт была в бледно-зеленом платье Me+Em с цветочным принтом, когда она второй раз за месяц появилась во Всеанглийском клубе тенниса и крокета с мужем Майклом Миддлтоном.

Кэрол сочетала платье с элегантным серым пиджаком в клетку и острыми коричневыми туфлями на каблуках. Бизнес-леди носила стильную соломенную сумку и добавила к образу бриллиантовые серьги и пару очков.

Блейзер мамы будущей королевы Великобритании стоит 295 фунтов стерлингов (около 15 тысяч гривен). А платье — 545 долларов (более 20 тысяч гривен), по данным Royal Fashion Police.

Родители Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Тем временем Майкл Миддлтон появился на публике в темных брюках, светлом пиджаке, голубой рубашке и галстуке.

Родители Кейт Миддлтон

Саму Кейт Миддлтон во второй раз не видели с родителями на Уимблдоне, несмотря на то, что она является патроном All England Club с 2016 года. Принцесса Уэльская вручала трофеи чемпионам турнира в прошлом, но точно неизвестно, будет ли она участвовать в этом году, ведь монаршая особа продолжает лечение онкологии.

Ходили слухи, что жена принца Уильяма сделает сюрприз фанатам, появившись на Уимблдоне. Турнир продлится до 13 июля 2024 года.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поссорились из-за будущего сына.

Также Фокус писал о решении Кейт Миддлтон стать семейным фотографом.