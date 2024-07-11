Знову без доньки: мама Кейт Міддлтон відвідала Вімблдон (фото)

Поки принцеса залишається поза увагою публіки під час лікування раку, її батьки виходять у світ. Подружжя відвідало знаменитий тенісний турнір.

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Керол Міддлтон знову відвідала тенісний турнір Вімблдон у Лондоні. Про це пише Page Six.

Мама принцеси Уельської Кейт була в блідо-зеленій сукні Me+Em з квітковим принтом, коли вона вдруге за місяць з'явилася у Всеанглійському клубі тенісу та крокету з чоловіком Майклом Міддлтоном.

Керол поєднала сукню з елегантним сірим піджаком у клітинку та гострими коричневими туфлями на підборах. Бізнес-леді носила стильну солом’яну сумку та додала до образу діамантові сережки та пару окулярів.

Блейзер мами майбутньої королеви Великої Британії коштує 295 фунтів стерлінгів (близько 15 тисяч гривень). А сукня — 545 доларів (понад 20 тисяч гривень), за даними Royal Fashion Police.

Батьки Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Тим часом Майкл Міддлтон зʼявився на публіці у темних штанах, світлому піджаку, блакитній сорочці та краватці.

Батьки Кейт Міддлтон

Саму Кейт Міддлтон вдруге не бачили з батьками на Вімблдоні, попри те, що вона є патроном All England Club з 2016 року. Принцеса Уельська вручала трофеї чемпіонам турніру в минулому, але точно невідомо, чи братиме вона участь цього року, адже монарша персона продовжує лікування онкології.

Ходили чутки, що дружина принца Вільяма зробить сюрприз фанатам, зʼявившись на Вімблдоні. Турнір триватиме до 13 липня 2024.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям посварилися через майбутнє сина.

Також Фокус писав про рішення Кейт Міддлтон стати сімейним фотографом.