Выбирайте по вкусу: 4 самых полезных вида сыра, которые помогут похудеть

Если вы решили похудеть, важно пересмотреть свой рацион в пользу более сбалансированного и здорового питания. Однако это не означает что придется отказаться о всех любимых продуктах и есть только гречку. Некоторые виды сыра не навредят вашему похудению, а только помогут.

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Когда ваша одежда начинает казаться немного тесной или вы замечаете несколько лишних килограмм на весах, это знак, что, возможно, пришло время отказаться от некоторых из ваших любимых виновников, например, куриных крылышек и картофеля фри. Но вам не обязательно полностью отказываться от сыра, если вы хотите похудеть. Конечно, жареные палочки моцареллы не помогут вам убрать сантиметры с талии, но правильный сыр в сочетании с фруктами или орехами может стать полезным перекусом на полдник, который не даст вам переедать за ужином. О полезных для похудения сортах сыра пишет Health Digest.

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Какой сыр полезен? Конечно, не плавленый сыр. Лучшим выбором будут твердые сыры, поскольку они, как правило, содержат меньше жира. Это значит, что ваш любимый декадентский бри, намазанный на тост, не подойдет. Также следует выбирать сыр с более высоким содержанием белка. Кстати, а вы знали, что в некоторых сырах белка больше, чем в мясе?

Обезжиренный сыр моцарелла может снизить аппетит

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Добавление большего количества белка в ваш рацион может помочь вам сбросить вес, поскольку он запускает высвобождение гормона GLP-1, который помогает вам чувствовать сытость. 28-граммовая порция обезжиренного сыра моцарелла содержит 9 граммов белка, это достаточно много белка всего при 44 калориях.

Если вы будете выбирать нежирный или обезжиренный сыр с высоким содержанием белка, то, скорее всего, потребите меньше калорий позже. В статье 2018 года в Journal of Nutritional Science был показан эксперимент, в котором люди ели либо сыр с высоким содержанием белка/нежирный, либо сыр с высоким содержанием белка/высоким содержанием жира, либо сыр с низким содержанием белка/высоким содержанием жира с порцией хлеба и сока. Через три часа им предложили спагетти Болоньезе. Если они ели сыр с высоким содержанием белка/нежирный, они съедали значительно меньше пасты. Поэтому рассмотрите употребление небольшой порции обезжиренного сыра моцарелла, покрытого ломтиками помидора и базилика, в качестве перекуса, чтобы уменьшить потребление калорий на ужин.

Острый чеддер поможет сжигать жир

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Линолевая кислота (CLA). CLA — это жирная кислота, усиливающая ферменты и белки, которые метаболизуют жир. CLA содержится в сыре и мясе, но вы можете найти добавки, сделанные из сафлорового масла.

Острый сыр чеддер содержит больше всего CLA среди твердых сыров — 49 миллиграммов. Вам нужно выбрать жирную версию этого чеддера, чтобы получить CLA, так как обезжиренный и нежирный чеддер не содержит этого полиненасыщенного жира. Однако жирный чеддер содержит 115 калорий и 5,4 грамма насыщенного жира, поэтому сочетайте чеддер с хрустящим яблоком.

Сыр Грюйер содержит много кальция

Хотя пармезан и романо содержат больше кальция, оба эти сыра являются одними из самых богатых натрием. Кроме того, вы обычно используете небольшое количество этих твердых сыров в блюдах с пастой, а не едите их отдельно.

Сыр грюйер, родом из Швейцарии, является ореховым, но сладким сыром, который улучшит ваш жареный сэндвич. Унция сыра грюйер обеспечивает 283 миллиграмма кальция, что составляет 22% от ежедневной рекомендуемой нормы кальция в день. Вы получите почти 200 миллиграммов натрия, поэтому это может быть не лучшим выбором, если у вас высокое кровяное давление. Однако это всего лишь половина натрия пармезана и романо. Кроме того, грюйер также содержит 8 граммов белка.

Кальций известен тем, что помогает иметь крепкие кости и зубы, но он также может помочь в потере веса. В исследовании 2010 года, опубликованном в The American Journal of Clinical Nutrition, люди, увеличившие потребление кальция из молочных продуктов, потеряли больше веса, чем те, которые ели меньше молочных продуктов.

Швейцарский сыр богат белком

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Швейцарский сыр, возможно, не возглавляет список по содержанию кальция, белка или конъюгированной линолевой кислоты (CLA), но он занимает довольно высокое место по сравнению с другими сырами. Унция швейцарского сыра содержит более 7 граммов белка, 249 миллиграммов кальция и 45 миллиграммов CLA. В отличие от грюйера, швейцарский сыр содержит мало натрия — всего 54 миллиграмма, а также является хорошим источником пробиотиков, помогающим улучшить здоровье кишечника.

Обзор 2020 года в Preventive Nutrition and Food Science показал, что люди с более разнообразным микробиомом кишечника не набирают так много веса со временем. Бактерии в кишечнике важны для переваривания и метаболизма жиров и аминокислот. Изменения в здоровье кишечника также могут повлиять на гормоны голода и сытости, увеличивая аппетит и заставляя вас чувствовать себя менее сытым.

Если вы женщина в постменопаузе, не думайте, что вам нужно есть сыр каждый день, чтобы похудеть. Вы можете включить другие молочные продукты, например, йогурт и молоко, в свою диету с ограничением калорий.

Молочные продукты также важны для борьбы с ожирением в подростковом возрасте, согласно исследованию 2020 года в Pediatric Obesity. Девочки-подростки, включающие четыре порции молочных продуктов в день, потеряли больше жировой массы и увеличили мышечную массу по сравнению с девочками, которые ели менее двух порций молочных продуктов.

Напомним, диетологи назвали 5 вариантов самого полезного сыра.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту