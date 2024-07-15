Обирайте за смаком: 4 найкорисніші види сиру, які допоможуть схуднути

Якщо ви вирішили схуднути, важливо переглянути свій раціон на користь більш збалансованого і здорового харчування. Однак це не означає, що доведеться відмовитися від усіх улюблених продуктів і їсти тільки гречку. Деякі види сиру не зашкодять вашому схудненню, а тільки допоможуть.

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Коли ваш одяг починає здаватися затісним або ви помічаєте кілька зайвих кілограмів на вагах, це знак, що, можливо, настав час відмовитися від деяких із ваших улюблених винуватців, наприклад, курячих крилець та картоплі фрі. Але вам не обов'язково повністю відмовлятися від сиру, якщо ви хочете схуднути. Звичайно, смажені палички моцарели не допоможуть вам прибрати сантиметри з талії, але правильний сир у поєднанні з фруктами або горіхами може стати корисним перекусом на полуденок, який не дасть вам переїдати за вечерею. Про корисні для схуднення сорти сиру пише Health Digest.

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Який сир корисний? Звісно, не плавлений. Найкращим вибором будуть тверді сири, оскільки вони, як правило, містять менше жиру. Це означає, що ваш улюблений декадентський брі, намазаний на тост, не підійде. Також слід обирати сир із вищим вмістом білка. До речі, а ви знали, що в деяких сирах білка більше, ніж у м'ясі?

Знежирений сир моцарела може знизити апетит

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Додавання більшої кількості білка до вашого раціону може допомогти вам скинути вагу, оскільки він запускає вивільнення гормону GLP-1, який допомагає вам відчувати ситість. 28-грамова порція знежиреного сиру моцарелла містить 9 грамів білка, це досить багато всього на 44 калорії.

Якщо ви обиратимете нежирний або знежирений сир із високим вмістом білка, то, найімовірніше, споживатимете менше калорій пізніше. У статті 2018 року в Journal of Nutritional Science було показано експеримент, у якому люди їли або сир із високим вмістом білка/нежирний, або сир із високим вмістом білка/високим вмістом жиру, або сир із низьким вмістом білка/високим вмістом жиру з порцією хліба і соку. Через три години їм запропонували спагеті Болоньєзе. Якщо вони їли сир із високим вмістом білка/нежирний, вони з'їдали значно менше пасти. Тож розгляньте вживання невеликої порції знежиреного сиру моцарелла, вкритого скибочками помідора та базиліку, як перекус, щоб зменшити споживання калорій на вечерю.

Гострий чеддер допоможе спалювати жир

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Лінолева кислота (CLA). CLA — це жирна кислота, що підсилює ферменти і білки, які метаболізують жир. CLA міститься в сирі та м'ясі, але ви можете знайти добавки, зроблені із сафлорової олії.

Гострий сир чеддер містить найбільше CLA серед твердих сирів — 49 міліграмів. Вам потрібно вибрати жирну версію цього чеддеру, щоб отримати CLA, оскільки знежирений і нежирний чеддер не містить цього поліненасиченого жиру. Однак жирний чеддер містить 115 калорій і 5,4 грама насиченого жиру, тому поєднуйте чеддер із хрустким яблуком.

Сир Грюйєр містить багато кальцію

Хоча пармезан і романо містять більше кальцію, обидва ці сири є одними з найбагатших натрієм. Крім того, ви зазвичай використовуєте невелику кількість цих твердих сирів у стравах із пастою, а не їсте їх окремо.

Сир грюйєр, родом зі Швейцарії, є горіховим, але солодким сиром, який поліпшить ваш смажений сендвіч. Унція сиру грюйер забезпечує 283 міліграми кальцію, що становить 22% від щоденної рекомендованої норми кальцію на день. Ви отримаєте майже 200 міліграмів натрію, тому це може бути не найкращим вибором, якщо у вас високий кров'яний тиск. Однак це всього лише половина натрію пармезану і романо. Крім того, грюєр також містить 8 грамів білка.

Кальцій відомий тим, що допомагає мати міцні кістки та зуби, але він також може допомогти у втраті ваги. У дослідженні 2010 року, опублікованому в The American Journal of Clinical Nutrition, люди, які збільшили споживання кальцію з молочних продуктів, втратили більше ваги, ніж ті, які їли менше молочних продуктів.

Швейцарський сир багатий на білок

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Швейцарський сир, можливо, не очолює список за вмістом кальцію, білка або кон'югованої лінолевої кислоти (CLA), але він посідає досить високе місце в порівнянні з іншими сирами. Унція швейцарського сиру містить понад 7 грамів білка, 249 міліграмів кальцію і 45 міліграмів CLA. На відміну від грюйєра, швейцарський сир містить мало натрію — лише 54 міліграми, а також є гарним джерелом пробіотиків, які допомагають поліпшити здоров'я кишечника.

Огляд 2020 року в Preventive Nutrition and Food Science показав, що люди з більш різноманітним мікробіомом кишківника не набирають так багато ваги з часом. Бактерії в кишечнику важливі для перетравлення і метаболізму жирів і амінокислот. Зміни у здоров'ї кишківника також можуть вплинути на гормони голоду і ситості, збільшуючи апетит і змушуючи вас почуватися менш ситим.

Якщо ви жінка в постменопаузі, не думайте, що вам потрібно їсти сир щодня, щоб схуднути. Ви можете включити інші молочні продукти, наприклад, йогурт і молоко, у свою дієту з обмеженням калорій.

Молочні продукти також важливі для боротьби з ожирінням у підлітковому віці, згідно з дослідженням 2020 року в Pediatric Obesity. Дівчатка-підлітки, які включали чотири порції молочних продуктів на день, втратили більше жирової маси і збільшили м'язову масу порівняно з дівчатками, які їли менше двох порцій молочних продуктів.

Нагадаємо, дієтологи назвали 5 варіантів найкориснішого сиру.

Раніше Фокус писав про те, яку користь принесе організму сир і чому його потрібно їсти щодня.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця