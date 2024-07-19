19 июля 2024 года: Макрины Младшей — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ходить в гости после полудня и ссориться.
Что случилось 19 июля?
Сегодня православная церковь почитает память Макрины Младшей. Она была сестрой Василия Великого, родилась в Кесарии Каппадокийской в 324 году. Она помогала своей матери воспитывать детей, среди которых был и Василий. Макрина вместе с матерью отошла от светской жизни примерно в 357 году и даже стала настоятельницей одного из первых общин для монахинь в Малой Азии. Умерла в 380 году.
Что нельзя делать 19 июля:
- убивать домашний скот;
- ходить в гости после полудня;
- ссориться.
Народные приметы и поверья:
- дождь — будет хороший урожай в следующем году;
- полетел уже пух из осины — идите в лес за подосиновиками;
- солнечный и теплый день — бабье лето будет длинным;
- дует восточный ветер — к грозе.
День ангела празднуют:
Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Евгения.
Родились 19 июля:
1938 год — Вахтанг Кикабидзе (ум. 2023), советский и грузинский актер и певец;
1971 год — Виталий Кличко, украинский политик, городской голова Киева (с 2014), в прошлом боксер-тяжеловес, чемпион мира.
1976 год – Бенедикт Камбербэтч, британский актер.
Также в этот день:
1650 год — османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким;
1822 год — французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию;
1900 год — открытие Парижского метро.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года