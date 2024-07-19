19 липня 2024 року: Макрини Молодшої — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ходити в гості після полудня і сваритися.

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Що сталося 19 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Макрини Молодшої. Вона була сестрою Василя Великого, народилася в Кесарії Каппадокійській 324 року. Вона допомагала своїй матері виховувати дітей, серед яких був і Василь. Макрина разом із матір'ю відійшла від світського життя приблизно 357 року і навіть стала настоятелькою однієї з перших громад для черниць у Малій Азії. Померла 380 року.

Що не можна робити 19 липня:

вбивати домашню худобу;

ходити в гості після полудня;

сваритися.

Народні прикмети та повір'я:

дощ — буде гарний урожай наступного року;

полетів уже пух з осики — ідіть до лісу по підосичники;

сонячний і теплий день — бабине літо буде довгим;

дме східний вітер — до грози.

День ангела святкують:

Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія.

Народилися 19 липня:

1938 рік — Вахтанг Кікабідзе (пом. 2023), радянський і грузинський актор і співак;

1971 рік — Віталій Кличко, український політик, міський голова Києва (з 2014), у минулому боксер-важковаговик, чемпіон світу.

1976 рік — Бенедикт Камбербетч, британський актор.

Також цього дня:

1650 рік — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз із Богданом Хмельницьким;

1822 рік — французький учений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію;

1900 рік — відкриття Паризького метро.

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