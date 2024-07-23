Кейт Миддлтон удостоилась похвалы поклонников за свой талант

Принцесса Уэльская много лет увлекается фотографией и всегда делает официальные снимки своих детей и других членов королевской семьи.

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После того как онкобольная принцесса Уэльская Кейт опубликовала новый портрет принца Джорджа по случаю его 11-летия, сделанный ею, поклонники не поскупились на комплименты для королевской особы, пишет Daily Mail.

Черно-белый снимок, где старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон позирует в элегантном костюме, в соцсетях назвали "замечательной фотографией", а один из фанатов Кейт отметил, что она "действительно лучший фотограф".

Фото принца Джорджа, сделанное Кейт Миддлтон Фото: princeandprincessofwales/instagram

В прошлом месяце принцесса Уэльская снова порадовала поклонников, опубликовав трогательную фотографию принца Уильяма и их детей ко Дню отца.

На фотографии принц Джордж, девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи запечатлены во время прогулки по пляжу вместе со своим отцом, позируя спиной к камере и глядя на море на побережье Норфолка, недалеко от их дома в Анмер-Холле.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Глядя вдаль, два брата обняли друг друга, а Шарлотта обняла отца. Уильям протянул руку, чтобы обнять всех своих детей, стоящих на травянистой дюне. На другом фото они прыгают все вчетвером.

У Кейт давняя страсть к фотографии, несмотря на драму с редактированием фотографий, в ходе которой шесть мировых фотоагентств отозвали официальную семейную фотографию, сделанную ко Дню матери, из-за опасений, что ее редактировали.

Опубликованное изображение, на котором заметили несколько признаков корректировки, в том числе отсутствие части рукава принцессы Шарлотты, было, как позже выяснилось, сделано принцем Уильямом, прежде чем Кейт дважды отредактировала кадр в Photoshop, чтобы "сделать его как можно лучше".

Семейная фотография стала первой фотографией 42-летней принцессы Уэльской после того, как она перенесла операцию на брюшной полости в начале года. Будущая королева взяла на себя вину и попросила прощения у общественности, отметив, что она – любитель, а не профессионал.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон не вернется на публику до конца лета 2024 года. Последний раз она появлялась перед общественностью на Уимблдонском турнире. Принцесса Уэльская проходит лечение от рака, который ей диагностировали в январе этого года.