Кейт Міддлтон удостоїлася похвали шанувальників за свій талант

Принцеса Уельська багато років захоплюється фотографією і завжди робить офіційні знімки своїх дітей та інших членів королівської сім'ї.

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Після того як онкохвора принцеса Уельська Кейт опублікувала новий портрет принца Джорджа з нагоди його 11-річчя, зроблений нею, шанувальники не шкодували компліментів для королівської особи, пише Daily Mail.

Чорно-білий знімок, де старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон позує в елегантному костюмі, у соцмережах назвали "чудовою фотографією", а один із фанатів Кейт зазначив, що вона "справді найкращий фотограф".

Фото принца Джорджа, зроблене Кейт Міддлтон Фото: princeandprincessofwales/instagram

Минулого місяця принцеса Уельська знову порадувала шанувальників, опублікувавши зворушливу фотографію принца Вільяма та їхніх дітей до Дня батька.

На світлині принц Джордж, дев'ятирічна принцеса Шарлотта і шестирічний принц Луї зображені під час прогулянки пляжем разом зі своїм батьком, позуючи спиною до камери і дивлячись на море на узбережжі Норфолка, неподалік від їхнього будинку в Анмер-Голлі.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Дивлячись у далечінь, два брати обійняли один одного, а Шарлотта обійняла батька. Вільям простягнув руку, щоб обійняти всіх своїх дітей, що стоять на трав'янистій дюні. На іншому фото вони стрибають усі вчотирьох.

У Кейт давня пристрасть до фотографії, попри драму з редагуванням фотографій, під час якої шість світових фотоагентств відкликали офіційну сімейну фотографію, зроблену до Дня матері, через побоювання, що її редагували.

Опубліковане зображення, на якому помітили кілька ознак коригування, зокрема відсутність частини рукава принцеси Шарлотти, було, як пізніше з'ясувалося, зроблене принцом Вільямом, перш ніж Кейт двічі відредагувала кадр у Photoshop, щоб "зробити його якнайкращим".

Сімейна фотографія стала першою фотографією 42-річної принцеси Уельської після того, як вона перенесла операцію на черевній порожнині на початку року. Майбутня королева взяла на себе провину та попросила вибачення у громадськості, зазначивши, що вона — любитель, а не професіонал.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон не повернеться на публіку до кінця літа 2024 року. Востаннє вона з'являлася перед громадськістю на Вімблдонському турнірі. Принцеса Уельська проходить лікування від раку, який їй діагностували в січні цього року.