Мадонна вывела в свет приемных дочерей-близнецов (фото)

Артистка с наследницами посетила премьеру нового фильма Райана Рейнольдса и Хью Джекмана "Дэдпул и Росомаха". На широких экранах он появится 25 июля 2024 года.

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65-летняя американская певица Мадонна пришла на премьеру фильма "Дэдпул и Росомаха" со своими 11-летними приемными дочерьми в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены вышла на красную дорожку в театре Дэвида А. Коха с близнецами Эстер и Стеллой.

Мадонна появилась на публике в роскошном двубортном черном платье-пальто до середины бедра с кружевным бюстье. Знаменитость также носила множество бриллиантовых ожерелий, в частности, культовый логотип New York Yankees NY.

Для выхода в свет она также продемонстрировала черные солнцезащитные очки, черные чулки в сеточку и черные сапоги на каблуках.

Эстер надела белую футболку Everlast с темно-бордовыми шортами и белыми кроссовками, а Стелла примерила белую майку Brooklyn, темно-серые джинсы, черно-белые кроссовки и светло-голубую бейсболку с платком.

Мадонна с дочерьми Фото: Getty Images

Эстер и Стеллу усыновили из Малави в начале 2017 года. Отсюда же и их старший брат Дэвид Банда. Девочку Мерси Мадонна также усыновила, а Лурдес Леон родила от кубинского актера Карлоса Леона, сына Рокко — от режиссера Гая Ричи.

Мадонна с детьми Фото: Instagram madonna

Это произошло через несколько дней после того, как 18-летний сын Мадонны Дэвид Банда сделал несколько противоречивых комментариев о том, что он "ищет еду" после того, как переехал из дома матери.

Также Фокус писал о романтическом фото Райана Рейнольдса с женой Блейк Лайвли со съемочной площадки "Дэдпул и Росомаха".