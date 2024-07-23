Мадонна вивела у світ прийомних доньок-близнят (фото)

Артистка зі спадкоємицями відвідала премʼєру нового фільму Раяна Рейнольдса та Гʼю Джекмана "Дедпул та Росомаха". На широких екранах він зʼявиться 25 липня 2024.

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65-річна американська співачка Мадонна прийшла на премʼєру фільму "Дедпул і Росомаха" зі своїми 11-річними прийомними доньками в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени вийшла на червону доріжку в театрі Девіда А. Коха з близнюками Естер і Стеллою.

Мадонна з'явилася на публіці в розкішній двобортній чорній сукні-пальті до середини стегна з мереживним бюстьє. Знаменитість також носила безліч діамантових намист, зокрема, культовий логотип New York Yankees NY.

Для виходу в світ вона також продемонструвала чорні сонцезахисні окуляри, чорні панчохи в сіточку та чорні чоботи на підборах.

Естер одягла білу футболку Everlast з темно-бордовими шортами та білими кросівками, а Стелла приміряла білу майку Brooklyn, темно-сірі джинси, чорно-білі кросівки та світло-блакитну бейсболку з хусткою.

Мадонна з доньками Фото: Getty Images

Естер і Стеллу усиновили з Малаві на початку 2017 року. Звідси ж і їхній старший брат Девід Банда. Дівчинку Мерсі Мадонна також усиновила, а Лурдес Леон народила від кубинського актора Карлоса Леона, сина Рокко — від режисера Гая Річі.

Мадонна з дітьми Фото: Instagram madonna

Це сталося через кілька днів після того, як 18-річний син Мадонни Девід Банда зробив кілька суперечливих коментарів про те, що він "шукає їжу" після того, як переїхав з будинку матері.

Також Фокус писав про романтичне фото Раяна Рейнольдса з дружиною Блейк Лайвлі зі знімального майданчика "Дедпул і Росомаха".