24 июля 2024 года: мучеников Бориса и Глеба — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать в поле и ругаться. Если чайки часто садятся на воду – ждите дождь.

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Что случилось 24 июля?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Они были младшими сыновьями князя Владимира и воспитывались в христианском благочестии. Во время братской междоусобицы они были убиты своим старшим братом Святополком.

Что нельзя делать 24 июля:

работать в поле;

ругаться;

точить ножи.

Народные приметы и поверья:

чайки часто садятся на воду – ждите дождь;

утренний дождь — к ясному дню;

роса долго не высыхает – буде гроза.

День ангела празднуют:

Глеб, Давид, Анатолий, Кристина.

Также в этот день:

1015 год — в борьбе за киевский престол убивают князя Бориса, одного из первых русских святых;

1918 год — гетман Павел Скоропадский утверждает законы об всеобщей воинской повинности и уголовной ответственности за превышение максимально установленных цен и спекуляцию;

1950 год – первый запуск с мыса Канаверал ракеты – немецкой Фау-2;

1991 год — торжественное открытие памятной таблицы в Батурине в память о гетмане Иване Мазепе.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года