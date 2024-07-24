24 липня 2024 року: мучеників Бориса і Гліба — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати в полі та лаятися. Якщо чайки часто сідають на воду — чекайте на дощ.

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Що сталося 24 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Вони були молодшими синами князя Володимира і виховувалися в християнському благочесті. Під час братської міжусобиці їх було вбито своїм старшим братом Святополком.

Що не можна робити 24 липня:

працювати в полі;

лаятися;

точити ножі.

Народні прикмети та повір'я:

чайки часто сідають на воду — чекайте дощу;

ранковий дощ — до ясного дня;

роса довго не висихає — буде гроза.

День ангела святкують:

Гліб, Давид, Анатолій, Христина.

Також цього дня:

1015 рік — у боротьбі за київський престол убивають князя Бориса, одного з перших руських святих;

1918 рік — гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;

1950 рік — перший запуск з мису Канаверал ракети — німецької Фау-2;

1991 рік — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

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