24 липня 2024 року: мучеників Бориса і Гліба — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати в полі та лаятися. Якщо чайки часто сідають на воду — чекайте на дощ.
Що сталося 24 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Вони були молодшими синами князя Володимира і виховувалися в християнському благочесті. Під час братської міжусобиці їх було вбито своїм старшим братом Святополком.
Що не можна робити 24 липня:
- працювати в полі;
- лаятися;
- точити ножі.
Народні прикмети та повір'я:
- чайки часто сідають на воду — чекайте дощу;
- ранковий дощ — до ясного дня;
- роса довго не висихає — буде гроза.
День ангела святкують:
Гліб, Давид, Анатолій, Христина.
Також цього дня:
1015 рік — у боротьбі за київський престол убивають князя Бориса, одного з перших руських святих;
1918 рік — гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;
1950 рік — перший запуск з мису Канаверал ракети — німецької Фау-2;
1991 рік — урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.
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