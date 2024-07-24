В полку непо-бэйби прибыло: сын Лиама Галлахера снялся в рекламе Burberry (фото, видео)

Ранее Burberry привлекал к своим рекламным кампаниям Айрис Лоу и Ромео Бекхэма.

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Сын британского музыканта Лиама Галлахера, бывшего вокалиста группы Oasis, Леннон, снялся в рекламной кампании Burberry, составив компанию таким непо-бэби как Айрис Лоу и Ромео Бекхэм. Об этом пишет Vogue.

24-летний молодой человек признался, что берет пример со своего отца и просит "два крепких кофе, пачку сигарет и кучу музыки" во время работы на съемочной площадке.

Леннон – точная копия своего отца. Его матерью является актриса Пэтси Кэнсит. Лиам Галлахер женился на британской актрисе Пэтси Кенсит в 1997 году в Лондоне. Леннон Галлахер родился в сентябре 1999 года, но вскоре пара развелась, поскольку у Галлахера был роман с Лизой Муриш, которая родила ему дочь Молли в 1998 году.

Позируя в знаменитых тренчах британского бренда, кроссовках с принтом Burberry и большой сумкой, Галлахер сказал, что он "увлекается модой, но не слишком задумывается об этом". В беседе с британским Vogue Галлахер сказал, что его лето посвящено тому, чтобы "отвлечься от работы".

Парень признался, что в повседневной жизни он носит неброскую одежду, чтобы не привлекать внимание папарацци, и "любит надевать толстовку, а затем большое пальто и прятать свое лицо".

"Изо дня в день я ношу то, что мне ближе всего в данный момент: мешковатые футболки, мешковатые брюки, мешковатые кроссовки", – подчеркнул он.

Когда его спросили, почему он решил работать с Burberry, Галлахер признался, что раньше часто брал у своей мамы клетчатые шарфы.

"Этот бренд стал синонимом Великобритании. Вы приезжаете в Хитроу и видите большую рекламу, это часть истории", — сказал Леннон.

В марте бренд подписал контракт с 23-летней Айрис Лоу, дочерью актера Джуда Лоу и Сэди Фрост. Лоу также участвовала в показе Недели моды в прошлом году вместе с 21-летней дочерью Кейт Мосс, Лилой.

А в 2014 году Burberry подписал контракт с 12-летним Ромео Бекхэмом, сыном Дэвида и Виктории Бекхэм, на роль звезды их рождественской рекламы.

Ранее Фокус писал, что братья Галлахеры могут снова возродить группу Oasis.