У полку непо-бейбі прибуло: син Ліама Галлахера знявся в рекламі Burberry (фото, відео)

Раніше Burberry залучав до своїх рекламних кампаній Айріс Лоу і Ромео Бекхема.

Related video

Син британського музиканта Ліама Галлахера, колишнього вокаліста гурту Oasis, Леннон, знявся в рекламній кампанії Burberry, склавши компанію таким непо-бейбі, як Айріс Лоу і Ромео Бекхем. Про це пише Vogue.

24-річний молодий чоловік зізнався, що бере приклад зі свого батька та просить "дві міцні кави, пачку сигарет і купу музики" під час роботи на знімальному майданчику.

Леннон — точна копія свого батька. Його матір'ю є акторка Петсі Кенсіт, з якою Ліам Галлахер одружився 1997 року в Лондоні. Леннон Галлахер народився у вересні 1999 року, але незабаром пара розлучилася, оскільки у Галлахера був роман із Лізою Муріш, яка народила йому доньку Моллі 1998 року.

Позуючи в знаменитих тренчах британського бренду, кросівках із принтом Burberry і великою сумкою, Галлахер сказав, що він "захоплюється модою, але не надто замислюється про це". У бесіді з британським Vogue Галлахер сказав, що його літо присвячене тому, щоб "відволіктися від роботи".

Хлопець зізнався, що в повсякденному житті він носить непомітний одяг, щоб не привертати увагу папараці, і "любить надягати толстовку, а потім велике пальто та ховати своє обличчя".

"День у день я ношу те, що мені найближче на даний момент: мішкуваті футболки, мішкуваті штани, мішкуваті кросівки", — підкреслив він.

Коли його запитали, чому він вирішив працювати з Burberry, Галлахер зізнався, що раніше часто брав у своєї мами картаті шарфи.

"Цей бренд став синонімом Великої Британії. Ви приїжджаєте в Хітроу і бачите велику рекламу, це частина історії", — сказав Леннон.

У березні бренд підписав контракт з 23-річною Айріс Лоу, дочкою актора Джуда Лоу і Седі Фрост. Лоу також брала участь у показі Тижня моди торік разом із 21-річною дочкою Кейт Мосс, Лілою.

А 2014 року Burberry підписав контракт із 12-річним Ромео Бекхемом, сином Девіда та Вікторії Бекхемів, на роль зірки їхньої різдвяної реклами.

Раніше Фокус писав, що брати Галлахери можуть знову відродити гурт Oasis.