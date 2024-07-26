Ходить и худеть: 5 советов, как сжигать больше калорий во время прогулки

Чтоб похудеть не обязательно часами заниматься в зале, можно просто гулять. Чтобы сжигать больше калорий во время ходьбы, поддерживайте быстрый темп, включайте интервалы более высокой интенсивности, преодолевайте подъемы или холмы и сосредоточьтесь на правильной технике ходьбы и осанке.

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Сейчас очень много говорят о ходьбе — от ее влияния на сердце до того, как она поддерживает здоровье суставов. Те, кто все еще не знает о преимуществах ходьбы, должны знать, что это не только отличная форма упражнений, но и фантастический способ сжигать калории и улучшать общую физическую форму. Для того чтобы начать ходить, не нужно ничего, кроме пары хорошей обуви. Вы можете ходить в любое время дня, поэтому ключ заключается в том, как максимизировать воздействие ходьбы на ваше тело. О советах, которые помогут увеличить сжигание калорий во время прогулок, пишет Times of India.

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Учитывайте свой темп

Фото: Freepik

Скорость, с которой вы идете, может существенно влиять на количество сжигаемых вами калорий. Ходьба в быстром темпе, обычно около 5–6 километров в час, увеличивает частоту сердечных сокращений и задействует больше мышц, чем ходьба в медленном темпе. Более высокая интенсивность не только сжигает больше калорий во время ходьбы, но и может повысить ваш метаболизм, что приводит к дальнейшему сжиганию калорий в течение дня. Чтобы поддерживать быстрый темп, сосредоточьтесь на естественном размахивании руками, более длинных шагах и задействовании основных мышц для поддержания осанки.

Включайте интервалы в ходьбу

Не ходите в одном и том же темпе в течение длительного времени, а разбейте ходьбу на небольшие интервалы. Интервальная тренировка подразумевает чередование периодов высокой интенсивности (например, более быстрая ходьба или ходьба в гору) и низкой интенсивности (более медленный темп или ровная местность). Это не только добавляет разнообразия в вашу тренировку, но и увеличивает сжигание калорий.

Например, попробуйте идти в умеренном темпе в течение 5 минут, затем увеличьте скорость или идите в гору в течение 1-2 минут, прежде чем вернуться к умеренному темпу. Повторяйте эти интервалы во время прогулки, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системе и увеличить общий расход калорий.

Сохраняйте осанку во время ходьбы

Фото: Freepik

Обратите внимание на технику и осанку ходьбы. Правильная ходьба может максимизировать сжигание калорий, гарантируя, что вы эффективно задействуете нужные мышцы. Сосредоточьтесь на поддержании прямой осанки с расслабленными плечами и взглядом вперед. Держите основные мышцы слегка задействованными, чтобы стабилизировать туловище и поддерживать поясницу.

Во время ходьбы приземляйтесь на пятку и перекатывайтесь на пальцы ног, отталкиваясь с каждым шагом, чтобы продвигаться вперед. Избегайте сутулости или слишком сильного наклона вперед, так как это может напрягать мышцы, снижая эффективность вашей ходьбы.

Включайте подъемы и спуски

По возможности включайте в свой маршрут подъемы или холмы. Подъем в гору требует больше усилий от мышц ног, включая икры, подколенные сухожилия и ягодицы, что в свою очередь увеличивает сжигание калорий. При подъеме в гору слегка наклонитесь вперед и используйте руки, чтобы помочь себе подняться. При необходимости делайте более мелкие шаги, чтобы поддерживать постоянный темп и не допускать чрезмерной нагрузки на суставы.

Используйте современное оборудование

Фото: Freepik

Сделайте ваши прогулки более сложными, добавив сопротивление. Ношение легких грузов или использование утяжелителей для лодыжек может увеличить интенсивность прогулки и увеличить сжигание калорий. Начните с удобного веса, который позволит вам поддерживать правильную форму, и постепенно увеличивайте сопротивление по мере улучшения вашей силы и выносливости. Рассмотрите возможность ношения утяжеленного жилета, чтобы равномерно распределить дополнительное сопротивление и минимизировать нагрузку на суставы. Тренировки с сопротивлением во время ходьбы не только сжигают больше калорий, но и тонизируют и укрепляют ваши мышцы, способствуя хорошей физической форме и здоровью.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту