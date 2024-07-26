Ходити та худнути: 5 порад, як спалювати більше калорій під час прогулянки

Щоб схуднути не обов'язково годинами займатись у залі, можна просто гуляти. Щоб спалювати більше калорій під час ходьби, підтримуйте швидкий темп, включайте інтервали вищої інтенсивності, долайте підйоми або пагорби та зосередьтеся на правильній техніці.

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Зараз дуже багато говорять про ходьбу – від її впливу на серце до того, як вона підтримує здоров'я суглобів. Ті, хто все ще не знає про переваги, повинні знати, що це не лише відмінна форма вправ, а й фантастичний спосіб спалювати калорії та покращувати загальну фізичну форму. Для того щоб почати ходити, не потрібно нічого, окрім пари гарного взуття. Ви можете ходити в будь-який час дня, тому ключ полягає в тому, як максимізувати вплив ходьби на ваше тіло. Про поради, які допоможуть збільшити спалювання калорій під час прогулянок, пише Times of India.

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Враховуйте свій темп

Фото: Freepik

Швидкість, з якою ви йдете, може суттєво впливати на кількість калорій, що спалюються вами. Ходьба у швидкому темпі, зазвичай близько 5–6 кілометрів на годину, збільшує частоту серцевих скорочень та задіює більше м'язів, ніж ходьба у повільному темпі. Вища інтенсивність не тільки спалює більше калорій під час ходьби, але може підвищити ваш метаболізм, що призводить до подальшого спалювання калорій протягом дня. Щоб підтримувати швидкий темп, зосередьтеся на природному розмахуванні руками, більш довгих кроках та задіянні основних м'язів для підтримки постави.

Включайте інтервали у ходьбу

Не ходіть в тому самому темпі протягом тривалого часу, а розбийте ходьбу на невеликі інтервали. Інтервальне тренування передбачає чергування періодів високої інтенсивності (наприклад, швидша ходьба або ходьба в гору) і низької інтенсивності (повільніший темп або рівна місцевість). Це не тільки додає різноманітності у ваше тренування, але й збільшує спалювання калорій.

Наприклад, спробуйте йти в помірному темпі протягом 5 хвилин, потім збільшити швидкість або йти в гору протягом 1-2 хвилин, перш ніж повернутися до помірного темпу. Повторюйте ці інтервали під час прогулянки, щоб покращити роботу серцево-судинної системи та збільшити загальну витрату калорій.

Зберігайте поставу під час ходьби

Фото: Freepik

Зверніть увагу на техніку та поставу ходьби. Правильна ходьба може максимізувати спалювання калорій, гарантуючи, що ви ефективно задієте потрібні м'язи. Зосередьтеся на підтримці прямої постави з розслабленими плечима та поглядом уперед. Тримайте основні м'язи злегка задіяними, щоб стабілізувати тулуб та підтримувати поперек.

Під час ходьби приземляйтеся на п'яту і перекочуйте на пальці ніг, відштовхуючись з кожним кроком, щоб просуватися вперед. Уникайте сутулості або надто сильного нахилу вперед, оскільки це може напружувати м'язи, знижуючи ефективність вашої ходьби.

Включайте підйоми та спуски

По можливості включайте у свій маршрут підйоми чи пагорби. Підйом у гору вимагає більше зусиль від м'язів ніг, включаючи ікри, підколінні сухожилля та сідниці, що збільшує спалювання калорій. Піднімаючи гору, нахиліться вперед і використовуйте руки, щоб допомогти собі піднятися. За потреби робіть дрібніші кроки, щоб підтримувати постійний темп і не допускати надмірного навантаження на суглоби.

Використовуйте сучасне обладнання

Фото: Freepik

Зробіть ваші прогулянки складнішими, додавши опір. Носіння легких вантажів або використання обтяжувачів для кісточок може збільшити інтенсивність прогулянки та збільшити спалювання калорій. Почніть із зручної ваги, яка дозволить вам підтримувати правильну форму, і поступово збільшуйте опір у міру покращення вашої сили та витривалості. Розгляньте можливість носіння обтяженого жилета, щоб рівномірно розподілити додатковий опір та мінімізувати навантаження на суглоби. Тренування з опором під час ходьби не тільки спалюють більше калорій, але й тонізують та зміцнюють ваші м'язи, сприяючи хорошій фізичній формі та здоров'ю.

Нагадаємо, вчені довели, що хода сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше.

Раніше Фокус писав про те, згідно з аюрведичною концепцією, ви повинні робити не менше 100 кроків після кожного прийому їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця