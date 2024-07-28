28 июля 2024 года: апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя праздновать свадьбу и ходить в лес по грибы и ягоды.

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Что случилось 28 июля?

Сегодня православная церковь почитает память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были апостолами от 70 и все пострадали за свою веру во Христа. Апостол Прохор долгое время был спутником апостола Павла, который сделал его епископом Никомидии. Мученическую смерть он встретил в Антиохии. Апостол Никанор был подвергнут пыткам и погиб во время первых гонений христиан. Апостол Тимон также был убит язычниками за то, что он проповедовал христианство – его распяли головой вниз. Апостол Пармен жил в Македонии. Его убили во время гонений христиан.

Что нельзя делать 28 июля:

совершать крупные покупки;

праздновать свадьбу;

ходить в лес по грибы и ягоды.

Народные приметы и поверья:

утром много росы – будет солнечный день;

дождливо, но безветренно – плохая примета;

по воде утром стелется туман – будет тепло и ясно;

высоко плывут облака – к сухой погоде.

День ангела празднуют:

Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасия, Ирина.

Родились 28 июля:

1880 год – Владимир Винниченко, украинский писатель, политик, первый председатель Генерального секретариата УНР;

1887 год — Марсель Дюшан, французский и американский художник;

1929 год — Жаклин Кеннеди, первая леди США с 1961 по 1963 год;

1987 год — Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".

1993 год — Харри Кейн, английский футболист.

Также в этот день:

1834 год — открывают Киевский университет;

1858 год — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации;

1862 год — начинается золотая лихорадка в Монтане (США);

1896 год — во Флориде основывают город Майами;

1914 год — начало Первой мировой войны

2014 год — украинские войска освобождают от российских оккупантов Авдеевку.

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