28 июля 2024 года: апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя праздновать свадьбу и ходить в лес по грибы и ягоды.
Что случилось 28 июля?
Сегодня православная церковь почитает память апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они были апостолами от 70 и все пострадали за свою веру во Христа. Апостол Прохор долгое время был спутником апостола Павла, который сделал его епископом Никомидии. Мученическую смерть он встретил в Антиохии. Апостол Никанор был подвергнут пыткам и погиб во время первых гонений христиан. Апостол Тимон также был убит язычниками за то, что он проповедовал христианство – его распяли головой вниз. Апостол Пармен жил в Македонии. Его убили во время гонений христиан.
Что нельзя делать 28 июля:
- совершать крупные покупки;
- праздновать свадьбу;
- ходить в лес по грибы и ягоды.
Народные приметы и поверья:
- утром много росы – будет солнечный день;
- дождливо, но безветренно – плохая примета;
- по воде утром стелется туман – будет тепло и ясно;
- высоко плывут облака – к сухой погоде.
День ангела празднуют:
Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасия, Ирина.
Родились 28 июля:
1880 год – Владимир Винниченко, украинский писатель, политик, первый председатель Генерального секретариата УНР;
1887 год — Марсель Дюшан, французский и американский художник;
1929 год — Жаклин Кеннеди, первая леди США с 1961 по 1963 год;
1987 год — Евгений Хачериди, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо".
1993 год — Харри Кейн, английский футболист.
Также в этот день:
1834 год — открывают Киевский университет;
1858 год — отпечатки пальцев впервые использованы для идентификации;
1862 год — начинается золотая лихорадка в Монтане (США);
1896 год — во Флориде основывают город Майами;
1914 год — начало Первой мировой войны
2014 год — украинские войска освобождают от российских оккупантов Авдеевку.
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