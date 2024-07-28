28 липня 2024 року: апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна святкувати весілля і ходити в ліс по гриби та ягоди.

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Що сталося 28 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони були апостолами від 70 і всі постраждали за свою віру в Христа. Апостол Прохор довгий час був супутником апостола Павла, який зробив його єпископом Нікомідії. Мученицьку смерть він зустрів в Антіохії. Апостол Никанор був підданий тортурам і загинув під час перших гонінь християн. Апостол Тимон також був убитий язичниками за те, що він проповідував християнство — його розіп'яли головою вниз. Апостол Пармен жив у Македонії. Його вбили під час гонінь на християн.

Що не можна робити 28 липня:

здійснювати великі покупки;

святкувати весілля;

ходити в ліс по гриби та ягоди.

Народні прикмети та повір'я:

вранці багато роси — буде сонячний день;

дощитиме, але безвітряно — погана прикмета;

по воді вранці стелиться туман — буде тепло і ясно;

високо пливуть хмари — до сухої погоди.

День ангела святкують:

Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасія, Ірина.

Народилися 28 липня:

1880 рік — Володимир Винниченко, український письменник, політик, перший голова Генерального секретаріату УНР;

1887 рік — Марсель Дюшан, французький і американський художник;

1929 рік — Жаклін Кеннеді, перша леді США з 1961 по 1963 рік;

1987 рік — Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського "Динамо".

1993 рік — Гаррі Кейн, англійський футболіст.

Також цього дня:

1834 рік — відкривають Київський університет;

1858 рік — відбитки пальців уперше використано для ідентифікації;

1862 рік — починається золота лихоманка в Монтані (США);

1896 рік — у Флориді засновують місто Маямі;

1914 рік — початок Першої світової війни

2014 рік — українські війська звільняють від російських окупантів Авдіївку.

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