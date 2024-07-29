Сияние и свежесть: 7 продуктов, которые помогут убрать темные круги под глазами

Недостаток сна и стресс часто проявляются на нашей коже, особенно в виде темных кругов под глазами. Вместо того чтобы постоянно маскировать консилером, включите в свой рацион продукты, которые помогают избавиться от темных кругов.

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Обычно темные круги под глазами появляются после бессонной ночи, но их также может вызвать стресс, дефицит жидкости, витаминов или железа. Кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная. Если по нашим венам течет много крови, бедной кислородом, она темнеет и мерцает на нежной коже. В результате появляются темные круги или опухшие участки. Но помочь решить эту проблему может вовсе не косметика, а определенные продукты: фрукты и овощи, особенно богатые железом, цинком, фолиевой кислотой и витамином С. Об этом пишет Fit For Fun.

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Огурец

Фото: Getty

Огурцы охлаждают глаза не только снаружи как маска, но и изнутри. Высокое содержание воды в этих овощах обеспечивает организм большим количеством жидкости и повышает эластичность кровеносных сосудов.

Арбуз

Арбузы не только очень вкусны и хорошо утоляют жажду, но, помимо высокого содержания воды, они также содержат антиоксиданты, необходимые для здоровья глаз.

Черника

Фото: Pixabay

Будь то мюсли, смузи или закуска: черника — настоящий суперпродукт. Благодаря своим антиоксидантам она улучшает кровообращение и защищает чувствительные кровеносные сосуды вокруг глаз.

Помидоры

Помидоры также обеспечивают оптимальное кровообращение. Точнее, содержащееся в нем вещество ликопин помогает сохранить молодость и красоту кожи, в том числе области вокруг глаз.

Морковь

Фото: Freepik

Морковь полезна для глаз, наверняка вы слышали это с раннего детства. И это правда. Морковь содержит множество витаминов, фолиевую кислоту и железо — три вещества, которые очень эффективны против темных кругов под глазами.

Ягоды годжи

Ягоды годжи уже давно являются частью нашего рациона, часто в составе мюсли. Благодаря содержащемуся в них антиоксиданту зеаксантину тонкая кожа вокруг глаз укрепляется и увлажняется.

Сельдерей

Фото: Freepik

В то время как некоторые люди любят пить сок из сельдерея, другие терпеть не могут этот овощ. А зря, сельдерей очень полезен. Минералы, такие как калий и натрий, позволяют нашему организму легко усваивать важные питательные вещества из пищи.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту