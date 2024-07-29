Сяйво та свіжість: 7 продуктів, які допоможуть прибрати темні кола під очима

Нестача сну та стрес часто проявляються на нашій шкірі, особливо у вигляді темних кіл під очима. Замість того, щоб постійно маскувати їх консилером, включіть у свій раціон продукти, які допомагають позбутися темних кіл.

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Зазвичай темні кола під очима з'являються після безсонної ночі, але їх також може спричинити стрес, дефіцит рідини, вітамінів або заліза. Шкіра навколо очей дуже тонка й чутлива. Якщо по наших венах тече багато крові, бідної киснем, вона темніє і мерехтить на ніжній шкірі. У результаті з'являються темні кола або опухлі ділянки. Але допомогти розв'язати цю проблему може зовсім не косметика, а певні продукти: фрукти й овочі, особливо багаті на залізо, цинк, фолієву кислоту та вітамін С. Про це пише Fit For Fun.

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Огірок

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Огірки охолоджують очі не тільки зовні як маска, а й зсередини. Високий вміст води в цих овочах забезпечує організм великою кількістю рідини та підвищує еластичність кровоносних судин.

Кавун

Кавуни не тільки дуже смачні і добре втамовують спрагу, але, крім високого вмісту води, вони також містять антиоксиданти, необхідні для здоров'я очей.

Чорниця

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Чи то мюслі, чи то смузі, чи то закуска: чорниця — справжній суперпродукт. Завдяки своїм антиоксидантам вона покращує кровообіг і захищає чутливі кровоносні судини навколо очей.

Помідори

Помідори також забезпечують оптимальний кровообіг. Точніше, речовина лікопін, що міститься в ньому, допомагає зберегти молодість і красу шкіри, зокрема й ділянки навколо очей.

Морква

Фото: Freepik

Морква корисна для очей, напевно ви чули це з раннього дитинства. І це правда. Морква містить безліч вітамінів, фолієву кислоту і залізо — три речовини, які дуже ефективні проти темних кіл під очима.

Ягоди годжі

Ягоди годжі вже давно є частиною нашого раціону, часто в складі мюслі. Завдяки антиоксиданту зеаксантину, що міститься в них, тонка шкіра навколо очей зміцнюється і зволожується.

Селера

Фото: Freepik

У той час як деякі люди люблять пити сік із селери, інші терпіти не можуть цей овоч. А даремно, селера дуже корисна. Мінерали, такі як калій і натрій, дають змогу нашому організму легко засвоювати важливі поживні речовини з їжі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця