Сын Джорджа Сороса публично обратился к своей невесте (фото)

Сын Джорджа Сороса и Хума Абедин обручились летом 2024 года. Об их отношениях стало известно за несколько месяцев до этого.

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38-летний американский бизнесмен Алекс Сорос публично обратился к своей невесте Хуме Абедин, поздравив ее с днем рождения. Снимки с именинницей сын миллиардера Джорджа Сороса опубликовал в Instagram.

28 июля 2024 года общественная и политическая деятельница отметила 48-летие.

"С днем рождения, любимая! Хума Абедин, нет торта, нет проблем", — отметил Алекс.

На фото влюбленные, которые недавно обручились, позировали во время празднования под открытым небом. Хума была одета в черное длинное платье с глубоким декольте. Тем временем Сорос продемонстрировал светлый костюм со светло-розовым пиджаком.

Празднование состоялось в локации, украшенной гирляндами.

Алекс Сорос и Хума Абедин

Впоследствии пара вместе с гостями события наблюдали за праздничным салютом.

Алекс Сорос и Хума Абедин Фото: Instagram alexsoros

Именинница и сын миллиардера Джорджа Сороса впервые вызвали слухи о романе лишь в начале 2024 года, когда они опубликовали фото из французского ресторана на День святого Валентина.

Впоследствии пара вместе посетила Met Gala 2024 в мае.

Абедин была одной из самых близких людей Хиллари Клинтон в политике. Та называла будущую жену Алекса Сороса "второй дочерью".

Напомним, Алекс Сорос и Хума Абедин решили пожениться.

Также Фокус писал о реакции бывшего мужа Хумы Абедин на ее помолвку.