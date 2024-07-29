Син Джорджа Сороса публічно звернувся до своєї нареченої (фото)

Син Джорджа Сороса і Хума Абедін заручилися влітку 2024 року. Про їхні стосунки стало відомо за кілька місяців до цього.

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38-річний американський бізнесмен Алекс Сорос публічно звернувся до своєї нареченої Хуме Абедін, привітавши її з днем народження. Знімки з іменинницею син мільярдера Джорджа Сороса опублікував в Instagram.

28 липня 2024 року громадська та політична діячка відзначила 48-річчя.

"З днем народження, кохана! Хума Абедін, немає торта, немає проблем", — зазначив Алекс.

На фото закохані, які нещодавно заручилися, позували під час святкування просто неба. Хума була одягнена в чорну довгу сукню з глибоким декольте. Тим часом Сорос продемонстрував світлий костюм зі світло-рожевим піджаком.

Святкування відбулося в локації, прикрашеній гірляндами.

Алекс Сорос і Хума Абедін

Згодом пара разом із гостями події спостерігали за святковим салютом.

Алекс Сорос і Хума Абедін Фото: Instagram alexsoros

Іменинниця і син мільярдера Джорджа Сороса вперше викликали чутки про роман лише на початку 2024 року, коли вони опублікували фото з французького ресторану на День святого Валентина.

Згодом пара разом відвідала Met Gala 2024 у травні.

Абедін була однією з найближчих людей Гілларі Клінтон у політиці. Та називала майбутню дружину Алекса Сороса "другою дочкою".

Нагадаємо, Алекс Сорос і Хума Абедін вирішили одружитися.

Також Фокус писав про реакцію колишнього чоловіка Хуми Абедін на її заручини.