30 июля 2024 года: апостолов Силы, Силуана, Андроника и других — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться, переедать и пить алкоголь.
Что случилось 30 июля?
Сегодня православная церковь почитает память апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Апостолы от 70 Сила и Силуан проповедовали вместе с апостолом Павлом. Вскоре Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан – в Фессалонике. Апостол Андроник проповедовал со своей помощницей.
Что нельзя делать 30 июля:
- лениться;
- переедать и пить алкоголь;
- заключать важные сделки.
Народные приметы и поверья:
- перед рассветом ярко мерцают звезды – будет много осадков;
- паутина летает в воздухе – будет солнечно;
- ветрено и идет дождь — такая погода продержится долго;
- иней на деревьях – озимые дадут хороший урожай;
- мухи кусаются – ждите дождя;
- кошка часто умывается — к хорошей погоде.
День ангела празднуют:
Анатолий, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ангелина, Агния.
Родились 30 июля:
1863 — Генри Форд, американский промышленник, основатель корпорации Ford;
1947 — Арнольд Шварценеггер, американский киноактер и государственный деятель австрийского происхождения.
Также в этот день:
1502 год — Христофор Колумб впервые встречает представителей народа майя;
1793 год — в Канаде начинается строительство Йорка (теперь Торонто);
1895 год — во Львове открывают музей Научного Общества имени Т.Шевченко;
1920 год — создают Украинскую Военную Организацию под руководством Евгения Коновальца;
1984 год — на телеканале NBC начинается показ сериала "Санта-Барбара";
2016 год – американский парашютист Люк Айкинс успешно совершает первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.
Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года