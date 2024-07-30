30 июля 2024 года: апостолов Силы, Силуана, Андроника и других — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться, переедать и пить алкоголь.

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Что случилось 30 июля?

Сегодня православная церковь почитает память апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Апостолы от 70 Сила и Силуан проповедовали вместе с апостолом Павлом. Вскоре Сила стал епископом в Коринфе, а Силуан – в Фессалонике. Апостол Андроник проповедовал со своей помощницей.

Что нельзя делать 30 июля:

лениться;

переедать и пить алкоголь;

заключать важные сделки.

Народные приметы и поверья:

перед рассветом ярко мерцают звезды – будет много осадков;

паутина летает в воздухе – будет солнечно;

ветрено и идет дождь — такая погода продержится долго;

иней на деревьях – озимые дадут хороший урожай;

мухи кусаются – ждите дождя;

кошка часто умывается — к хорошей погоде.

День ангела празднуют:

Анатолий, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ангелина, Агния.

Родились 30 июля:

1863 — Генри Форд, американский промышленник, основатель корпорации Ford;

1947 — Арнольд Шварценеггер, американский киноактер и государственный деятель австрийского происхождения.

Также в этот день:

1502 год — Христофор Колумб впервые встречает представителей народа майя;

1793 год — в Канаде начинается строительство Йорка (теперь Торонто);

1895 год — во Львове открывают музей Научного Общества имени Т.Шевченко;

1920 год — создают Украинскую Военную Организацию под руководством Евгения Коновальца;

1984 год — на телеканале NBC начинается показ сериала "Санта-Барбара";

2016 год – американский парашютист Люк Айкинс успешно совершает первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Также Фокус писал церковный календарь на июль 2024 года