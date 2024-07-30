30 липня 2024 року: апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися, переїдати і пити алкоголь.

Related video

Що сталося 30 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Апостоли від 70 Сила і Силуан проповідували разом з апостолом Павлом. Незабаром Сила став єпископом у Коринті, а Силуан — у Фессалоніці. Апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею.

Що не можна робити 30 липня:

лінуватися;

переїдати і пити алкоголь;

укладати важливі угоди.

Народні прикмети та повір'я:

перед світанком яскраво мерехтять зірки — буде багато опадів;

павутина літає в повітрі — буде сонячно;

вітряно і йде дощ — така погода протримається довго;

іній на деревах — озимі дадуть гарний урожай;

мухи кусаються — чекайте дощу;

кішка часто вмивається — до гарної погоди.

День ангела святкують:

Анатолій, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ангеліна, Агнія.

Народилися 30 липня:

1863 — Генрі Форд, американський промисловець, засновник корпорації Ford;

1947 — Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор і державний діяч австрійського походження.

Також цього дня:

1502 рік — Христофор Колумб уперше зустрічає представників народу майя;

1793 рік — у Канаді починається будівництво Йорка (тепер Торонто);

1895 рік — у Львові відкривають музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка;

1920 рік — створюють Українську Військову Організацію під керівництвом Євгена Коновальця;

1984 рік — на телеканалі NBC починається показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 рік — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.

Також Фокус писав церковний календар на липень 2024 року