30 липня 2024 року: апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися, переїдати і пити алкоголь.
Що сталося 30 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Апостоли від 70 Сила і Силуан проповідували разом з апостолом Павлом. Незабаром Сила став єпископом у Коринті, а Силуан — у Фессалоніці. Апостол Андронік проповідував зі своєю помічницею.
Що не можна робити 30 липня:
- лінуватися;
- переїдати і пити алкоголь;
- укладати важливі угоди.
Народні прикмети та повір'я:
- перед світанком яскраво мерехтять зірки — буде багато опадів;
- павутина літає в повітрі — буде сонячно;
- вітряно і йде дощ — така погода протримається довго;
- іній на деревах — озимі дадуть гарний урожай;
- мухи кусаються — чекайте дощу;
- кішка часто вмивається — до гарної погоди.
День ангела святкують:
Анатолій, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло, Ангеліна, Агнія.
Народилися 30 липня:
1863 — Генрі Форд, американський промисловець, засновник корпорації Ford;
1947 — Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор і державний діяч австрійського походження.
Також цього дня:
1502 рік — Христофор Колумб уперше зустрічає представників народу майя;
1793 рік — у Канаді починається будівництво Йорка (тепер Торонто);
1895 рік — у Львові відкривають музей Наукового Товариства імені Т.Шевченка;
1920 рік — створюють Українську Військову Організацію під керівництвом Євгена Коновальця;
1984 рік — на телеканалі NBC починається показ серіалу "Санта-Барбара";
2016 рік — американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснює перший в історії стрибок з висоти 7600 м без парашута.
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