Заработает миллионы: Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым актером (видео)

На сегодняшний день Дауни-младший — самый высокооплачиваемый участник киновселенной Marvel. Актер заявил, что ему нравится играть сложных персонажей, и он готов к новым проектам.

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Американский актер, продюсер и музыкант Роберт Дауни-младший станет самым высокооплачиваемым киноактером всех времен: его последняя роль принесет ему значительный гонорар — более 80 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

59-летний актер 29 июля объявил, что возвращается "во вселенную Marvel", но не в качестве своего любимого персонажа Железного человека, а в качестве злодея из Фантастической четверки Доктора Дума в двух новых фильмах о "Мстителях".

Сообщается, что звезда "Оппенгеймера", обладатель премии "Оскар", получит огромный гонорар, а дальнейшие выплаты, как ожидается, будут осуществляться по принципу "эскалатора производительности", что обеспечит ему долю от кассовых сборов. Другие привилегии в контракте Дауни-младшего включают перелеты на частном самолете, специальную охрану и целый "трейлерный лагерь".

Это позволит актеру обойти по гонорарам Брюса Уиллиса за "Шестое чувство", Тома Круза за перезагрузку "Лучшего стрелка" и Уилла Смита за "Людей в черном 3", став самой высокооплачиваемой кинозвездой всех времен. А на сегодняшний день Дауни-младший — самый высокооплачиваемый участник киновселенной Marvel, заработавший 400 миллионов фунтов стерлингов за роль Железного человека Тони Старка, сыгравшего в четырех фильмах "Мстители", трех фильмах о Железном человеке и эпизодических ролях в фильмах "Невероятный Халк", "Первый мститель: Противостояние" и "Человек-паук: Возвращение домой".

Несмотря на то, что его персонаж Тони Старк уже мертв, сценарий франшизы позволит ему вернуться. Его последняя роль Доктора Дума была анонсирована в понедельник на Comic Con в Сан-Диего.

Хотя Marvel уже давно является самым доминирующим брендом в мировом кинематографе, недавние фильмы, такие как сиквел "Человека-муравья" и "Марвелс", провалились. Руководители киноиндустрии надеются, что возвращение Дауни-младшего ознаменует возвращение франшизы к миллиардным кассовым сборам. Предыдущие два фильма о Мстителях снимались в США, но новые части будут сниматься в Лондоне, начиная с весны 2025 года.

Напомним, 25 апреля Роберт Дауни-младший в компании жены посетил престижную научную премию. Актер "Оппенгеймера" продемонстрировал свое чувство стиля на красной дорожке.