Заробить мільйони: Роберт Дауні-молодший стане найбільш високооплачуваним актором (відео)

На сьогоднішній день Дауні-молодший — найбільш високооплачуваний учасник кіновсесвіту Marvel. Актор заявив, що йому подобається грати складних персонажів і він готовий до нових проєктів.

Related video

Американський актор, продюсер і музикант Роберт Дауні-молодший стане найбільш високооплачуваним кіноактором усіх часів: його остання роль принесе йому значний гонорар — понад 80 мільйонів доларів, повідомляє Daily Mail.

59-річний актор 29 липня оголосив, що повертається "до всесвіту Marvel", але не в ролі свого улюбленого персонажа Залізної людини, а в ролі лиходія з Фантастичної четвірки Доктора Дума у двох нових фільмах про "Месників".

Повідомляється, що зірка "Оппенгеймера", володар премії "Оскар", отримає величезний гонорар, а подальші виплати, як очікується, будуть здійснюватися за принципом "ескалатора продуктивності", що забезпечить йому частку від касових зборів. Інші привілеї в контракті Дауні-молодшого включають перельоти на приватному літаку, спеціальну охорону і цілий "трейлерний табір".

Це дасть змогу акторові обійти за гонорарами Брюса Вілліса за "Шосте почуття", Тома Круза за перезавантаження "Найкращого стрільця" і Вілла Сміта за "Людей у чорному 3", ставши найбільш високооплачуваною кінозіркою всіх часів. А на сьогоднішні Дауні-молодший — найвисокооплачуваніший учасник кіновсесвіту Marvel, який заробив 400 мільйонів фунтів стерлінгів за роль Залізної людини Тоні Старка, що зіграв у чотирьох фільмах "Месники", трьох фільмах про Залізну людину та епізодичних ролях у фільмах "Неймовірний Халк", "Перший месник: Протистояння" і "Людина-павук: Повернення додому".

Попри те, що його персонаж Тоні Старк уже мертвий, сценарій франшизи дасть йому змогу повернутися. Його остання роль Доктора Дума була анонсована в понеділок на Comic Con у Сан-Дієго.

Хоча Marvel вже давно є найбільш домінантним брендом у світовому кінематографі, нещодавні фільми, як-от сиквел "Людини-мурахи" та "Марвелс", провалилися. Керівники кіноіндустрії сподіваються, що повернення Дауні-молодшого ознаменує повернення франшизи до мільярдних касових зборів. Попередні два фільми про Месників знімали у США, але нові частини зніматимуть у Лондоні, починаючи з весни 2025 року.

Нагадаємо, 25 квітня Роберт Дауні-молодший у компанії дружини відвідав престижну наукову премію. Актор "Оппенгеймера" продемонстрував своє почуття стилю на червоній доріжці.