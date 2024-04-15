Роберт Дауні-молодший у компанії дружини відвідав престижну наукову премію (фото)
Лауреат премії "Оскар" був серед зірок, які підтримали визнання найкращих світових діячів у сфері фундаментальних наук. Подія відбулася у Лос-Анджелесі.
Американський актор Роберт Дауні-молодший вийшов у світ з дружиною Сьюзан. Про це пише Daily Mail.
Зіркове подружжя відвідало 10-у щорічну церемонію вручення премії "Прорив" (Breakthrough Prizes) у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.
Актор "Оппенгеймера" продемонстрував своє почуття стилю на червоній доріжці в сірому костюмі, який поєднувався з чорною сорочкою та блискучими шкіряними туфлями. Дауні-молодший залишив розстебнутими жилет і піджак, відмовившись від краватки.
Тим часом Сьюзан Дауні продемонструвала свою фігуру в стильній чорній сукні без рукавів. Вона залишила волосся розпущеним та додала кілька лаконічних прикрас.
Зазначимо, що премію Breakthrough Prizes заснували у 2012 році. Згідно з вебсайтом некомерційної організації, премія, "відома як Оскар науки", відзначає наукові досягнення провідних вчених світу, присуджуючи премії на суму понад 15 мільйонів доларів США щорічно.
Дауні-молодший та його кохана одружилися у 2005 році. У подружжя підростають двоє дітей — син Екстон Еліас і дочка Ейврі Роель. Також у голівудського актора є син Індіо від колишньої дружини Дебори Фальконер.
Нагадаємо, Роберт Дауні-молодший з дружиною Сьюзан відвідали показ фільму.
Також Фокус писав про роман Сари Джессіки Паркер та Роберта Дауні-молодшого.