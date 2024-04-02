Роберта Дауні-молодшого помітили на прогулянці з родиною (фото)

Роберт та його дружина виховують двох спільних дітей. Також в актора є син від попереднього союзу.

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58-річний американський актор та продюсер Роберт Дауні-молодший виглядав розслабленим, коли його помітили під час рідкісної сімейної прогулянки з дружиною Сьюзан та двома дітьми в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Оппенгеймера" був у чорній сорочці і джинсах під червоним пуховим жилетом. На ногах багатодітного батька були чорно-білі кросівки. Він також додав до весняного луку окуляри з квадратною оправою.

Роберт тримав за руку дев’ятирічну доньку Ейврі, яка була у світло-рожевому спортивному вбранні "Барбі" та чорних черевиках.

50-річна Сьюзан Дауні обрала для виходу чорне пальто поверх сірих спортивних штанів, синій топ, шапку, шарф і біло-чорні кросівки.

Роберт Дауні-молодший з родиною

12-річний син пари Екстон йшов слідом, одягнений у білу футболку, чорні штани та червоно-чорну фланелеву сорочку.

Окрім них, у голівудського актора є син Індіо від колишньої дружини Дебори Фальконер. Зі Сьюзан Роберт познайомився на знімальному майданчику фільму 2003 року "Готика". У 2005 вони одружилися.

Роберт Дауні-молодший з дружиною Фото: Getty

"Якщо говорити про мотиваторів, то моя головна опікунка, Сьюзан Дауні", — говорив раніше оскароносний актор.

Нагадаємо, Роберт Дауні-молодший з дружиною вийшли на публіку.

Також Фокус писав про роман Сари Джессіки Паркер та Роберта Дауні-молодшого.