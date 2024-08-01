Экс-бойфренд Ким Кардашьян оказался в рехабе из-за проблем с наркотиками

Комик признался в одном из интервью, что больше не употребляет кетамин и кокаин, однако пока что курит марихуану.

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30-летний американский актер, сценарист и комик Пит Дэвидсон, который в свое время встречался с Ким Кардашьян, отправился в комфортабельный реабилитационный центр, чтобы подправить свое психическое здоровье, пишет Daily Mail.

Это произошло после того, как он признался в том, что, бросив кокаин и кетамин, все еще продолжает употреблять марихуану.

"Я пока не могу бросить. Это все, что у меня осталось. Я принимал кокаин, кетамин и все эти чертовы таблетки и все такое д***мо. У меня осталась только травка, так что все почти кончено, но я еще немного потерплю", – заявил актер.

В Калифорнии есть много так называемых "оздоровительных учреждений", которые считаются роскошными реабилитационными центрами. Неясно, в каком из них находится мужчина.

"Пит часто ложится в реабилитационный центр, чтобы поработать над этими проблемами. Его друзья и семья поддерживали его в это время", – рассказал один из друзей звезды.

Очередной реабилитационный период начался после того, как Дэвидсон завершил более 200 живых стендап-комедийных шоу по всей стране.

Ранее он проходил реабилитацию в июле 2023 года для лечения, связанного с его диагнозами посттравматического стрессового расстройства и пограничного расстройства личности. Звезда даже пошутила о своем "пост-реабилитационном сиянии" во время комедийного шоу в Атлантик-Сити.

В прошлом году Дэвидсон и его подруга, актриса Чейз Суи Уондерс, попали в аварию. Они ехали "на большой скорости" и перепрыгнули через бордюр в районе Флэтс. Авто зацепило пожарный гидрант и проехало по лужайке перед домом, прежде чем врезаться в угол здания. Обшивка дома была сломана и продавлена внутрь. Позже полиция установила, что за рулем был Пит.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст заставил Пита Дэвидсона искать спасения у психотерапевта.